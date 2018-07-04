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Грудинин разводится после 30 лет брака
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Грудинин разводится с женой после 30 лет брака 

360tv.ru 1 час назад
16 июля суд рассмотрит иск бывшего кандидата в президенты России от фракции КПРФ Павла Грудинина о расторжении брака с его супругой Ириной Грудининой. Об этом «360» рассказал источник, знакомый с ситуацией.
Вместе с женой Грудинин прожил 30 лет. У них двое взрослых сыновей. Во время избирательной компании директор ЗАО «Совхоз имени Ленина» подал в ЦИК сведения о своей супруге Грудининой Ирине Игоревне.
Как стало известно СМИ, помимо официальной семьи, у Павла Грудинина были отношения с Ксенией Кутюхиной, которая родила ему еще двоих детей. При этом бывший кандидат в президенты долгое время скрывал связь на стороне и втайне от жены не один год содержал вторую семью.
По данным источника, Ирина Грудина тяжело переживает из-за того, что супруг все же решил с ней развестись. Дело в том, что пара венчалась, а потому женщина до последнего надеялась на сохранение брака.
На заседании, которое состоялось 14 июня, Грудинина просила мировой суд предоставить срок на примирение. Она ждала что супруг откажется от развода. Тогда же представитель бизнесмена представила суду и свидетельства о рождении двух детей, хотя ранее он отрицал это.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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