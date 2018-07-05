В чужом теле: как бы выглядели голливудские звезды, если бы сменили пол

На просторах Сети немало приложений, с помощью которых можно узнать, как ты будешь выглядеть в старости, или же посмотреть, симпатичный ли вышел бы из тебя мужчина.

WMJ.ru решил провести свой эксперимент и с помощью программы FaceApp сменил пол голливудским звездам. И, признаемся, результат нас весьма удивил и впечатлил. Ты только посмотри, какой невероятной красоткой был бы Крис Хемсворт , родись он девочкой!

А вот Ирина Шейк хороша независимо от пола. И мужчина из нее вышел бы отличный — брутальный, голубоглазый красавец с томным взглядом.

Но больше всего нас впечатлил самый красивый преступник в мире Джереми Микс . Будь он девушкой, точно бы свел с ума не только всех мужчин, но и женщин!

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Фото:Global Look Press