Счастливы назло слухам: Виктория и Дэвид Бекхэм показали семейную идиллию в 19-ю годовщину свадьбы

Июльским днем 1999 года солистка Spice Girls Виктория Адамс и футболист Дэвид Бекхэм связали себя узами брака. На свадьбе присутствовал суперважный гость — их новорожденный сын Бруклин, а жених и невеста были одеты в возмутительно фиолетовые костюмы. Эта свадьба останется в истории шоу-бизнеса, как и вообще брак Бекхэмов, удивительно крепкий, несмотря на регулярные слухи о размолвках и изменах. Это подтвердили супруги и в новую годовщину.

Виктория и Дэвид опубликовали у себя в Instagram портрет, сделанный во время праздничного ужина.

— подписал фото экс-футболист. Похоже, праздничный день Бекхэмы встретили по-романтичному, вдвоем: Бруклин давно ведет самостоятельную жизнь, а троих младших детей обычно не злоупотребляющие услугами нянь супруги все-таки оставили на попечение бэбиситтеров.

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Фото:Instagram