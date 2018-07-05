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Счастливы назло слухам: Виктория и Дэвид Бекхэм показали семейную идиллию в 19-ю годовщину свадьбы
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Счастливы назло слухам: Виктория и Дэвид Бекхэм показали семейную идиллию в 19-ю годовщину свадьбы 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
44-летняя дизайнер и экс-певица Виктория Бекхэм и 43-летний легенда футбола Дэвид Бекхэм отметили очередную годовщину свадьбы.
Июльским днем 1999 года солистка Spice Girls Виктория Адамс и футболист Дэвид Бекхэм связали себя узами брака. На свадьбе присутствовал суперважный гость — их новорожденный сын Бруклин, а жених и невеста были одеты в возмутительно фиолетовые костюмы. Эта свадьба останется в истории шоу-бизнеса, как и вообще брак Бекхэмов, удивительно крепкий, несмотря на регулярные слухи о размолвках и изменах. Это подтвердили супруги и в новую годовщину.
Виктория и Дэвид опубликовали у себя в Instagram портрет, сделанный во время праздничного ужина.
— подписал фото экс-футболист. Похоже, праздничный день Бекхэмы встретили по-романтичному, вдвоем: Бруклин давно ведет самостоятельную жизнь, а троих младших детей обычно не злоупотребляющие услугами нянь супруги все-таки оставили на попечение бэбиситтеров.
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Фото:Instagram
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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