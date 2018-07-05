Как пережить расставание с помощью секса? Отвечает сексолог.

О правилах сексотерапии после расставания рассказывает сексолог, эксперт ведущей сети по обучению женщин сексуальным техникам «Тренинг-центр „СЕКС.РФ“ Наталья Романовская

Любое расставание — это, как пела в свое время Алла Борисовна, самая настоящая „маленькая смерть“. И как все „смерти“ проходит до принятия несколько стадий:

* Отрицание. Более известная как „он вернется/он одумается“. В этой стадии вы все еще пытаетесь отрицать, что ваш мужчина не оценил всего того, что вы для него сделали, и совершенно неблагодарно свалил в закат. Главное слово этого периода — „ошибка“. „Это ошибка“, — твердите вы себе, не обращая внимания на пустые полки шкафа с его стороны.

* Агрессия. Когда вы, наконец, рассмотрели, что этот парнокопытный не только забрал все свои вещи, но еще и прихватил ваши любимые вешалки, то вы начинаете злиться. Причем, сначала на себя, а потом на него: от „это я сама виновата, плохо сосала/не варила борщ/болела за Испанию“ до „ах он тварь, еще посмотрим, кто его с простатитом возьмет“.

* Торг. „Я буду хорошей, и он обязательно вернется“. В этой стадии у вас начинает формироваться мысль: вы расстались из-за какого-то вашего недостатка, который нужно исправить. И тогда мужчина сразу же очнется и упадет в ваши объятия как Кай, вытащивший льдинку из глаза. И вы начинаете бесконечный апгрейд, абсолютно наплевав на собственные желания и комфорт: идете на курсы идеальной глажки носков, убеждаете себя, что Дзюба лучше, чем Рамос (ну тут не поспоришь) и смотрите ролики в категории „blow job“ вместо вечерних новостей. После того, как апгрейд пройден, а мужчина так и не думает приползать обратно, вы либо прекращаете „борьбу“ и принимаете расставание как должное (редкий вариант), либо у вас начинается этап „мести“.

* Месть. Эта стадия выглядит как известная поговорка „назло бабушке отморожу уши“. Разрушенная самооценка и обида толкает вас на необдуманные поступки и даже опасное поведение, вроде танцев на стойке в белье или вступление в отношения с мужчиной, который в другое время вызвал бы у вас отторжение.

»Торг» и «месть» — стадии деструктивные по своей природе. Подобные попытки уйти от реальности обычно сопровождают стыд и самоедство. Все это в итоге плохо скажется на вашем психологическом состоянии и самооценке, поэтому идеальным вариантом было бы совсем их не проходить, обратившись к психотерапевту, или «проскочить» как можно быстрее. Застрять в этих двух состояниях очень легко, а с последствиями придется разбираться не один год.

Конечно, далеко не все готовы сразу после расставания пойти за помощью к специалисту. Вам не хочется сейчас выяснять, кто виноват, как ваши отношения с отцом заставили вас встречаться с этим экземпляром, и почему он прихватил вешалки. В этой ситуации разумным решением будет сначала отвлечься, снова почувствовать себя красивой и уверенной, а не рыдать каждый вечер за просмотром плохих мелодрам. А для этого нужно просто… правильно заниматься сексом.

Как выбрать партнера?

Для сексотерапии вам понадобится настоящий homo bezopasnikus, то есть мужчина безопасный. У него должно быть три ключевых признака: не похож на вашего бывшего (чтобы не проецировать на него «светлый» образ предыдущего), он вам нравится (обязательно в трезвом состоянии) и максимально нетоксичен (то есть не нарушает ваши границы). Смело выбирайте вообще диаметрально противоположный типаж мужчины, на представителей которого до этого момента не обращали внимания. Например, если вам всю жизнь нравились высокие блондины с холодными глазами, смело выбирайте кудрявого шатена из соседнего офиса, который развлекает вас шутками в курилке.

Осторожно! Старайтесь не выбирать для сексотеоапии мужчин-друзей, с которыми вам потом придется дальше сталкиваться. Сейчас вы психологически не готовы строить продолжительные отношения, поэтому абсолютно непредумышленно можете ранить себя или партнера.

Секс как развлечение

Главная задача сексотерапии — наполнить вас эндорфинами под завязку и таким образом убрать «фантомные боли» от расставания. Поэтому в ваших отношениях с мужчиной, которого вы выбрали для этой миссии не должно быть никаких элементов «с/о без в/п», только удовольствие. Поэтому очень важно изначально воспринимать вашу связь как развлечение и не «падать в отношения». Не думайте о том, как он к вам относится, не включайтесь в его проблемы, реализуйте все фантазии, которые не могли раньше, и думайте только о своем оргазме. В сексотерапевтических отношениях можно все: использовать 4 вибратора одновременно и заявиться к нему в квартиру в одном плаще. Какая разница, что он подумает?

Доминирующая позиция