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В число самых главных сексуальных фантазий попала любовь
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В число самых главных сексуальных фантазий попала любовь 

МедикФорум 29 минут назад
Фото: МедикФорум
Эксперты назвали 6 самых распространённых сексуальных фантазий. Этот рейтинг был составлен на основе опросов нескольких тысяч людей. Исследователи из Ball State University в американском штате Индиана провели самое подробное изучение вопроса сексуальных фантазий, которые будоражат население. В целом, они поговорили с 4 175 людьми для того, чтобы те поделились своими самыми яркими желаниями в области секса. Оказалось, что сексуальные фантазии посещают 96% людей, хотя очень немногие делятся ими с партнерами. Как несложно предположить, самым распространённым сексуальными желаниями были занятия сексом с несколькими людьми. 89% участников исследования фантазировали о групповом сексе, как правило, втроём. Многие сообщили, что одним из обязательных партнеров в этой фантазии является их супруг или супруга, а значит, мысли о групповом сексе вовсе не всегда исключают уже имеющуюся половинку. Так называемый жёсткий секс на втором месте в рейтинге сексуальных фантазий. Подавляющее большинство людей как минимум один раз фантазировало о БДСМ. Многим также хочется внести в свою сексуальную жизнь разнообразие и приключения. Партнерам надоело заниматься сексом в одних и тех же позах в спальне. В частности, им хотелось бы попробовать сексуальные игрушки, либо вообще изменить место занятия сексом. К примеру, предаться любовным утехам где-нибудь в публичном месте — офисе, торговом центре или в парке. Смена партнеров входит в число наиболее популярных фантазий. Состоящие в стабильных отношениях люди мечтают о немоногамном сексе, но только в том случае, если добро на это они получат от своей половинки. 79% мужчин мечтают об открытых отношениях в сексе, и эта цифра составляет 62% у женщин. Не каждая сексуальная фантазия включает множество партнеров. 70% мужчин и женщин никогда не фантазировали о безэмоциональным сексе. Всем хочется ощущать себя желанными и любимыми. 90% предавались фантазиям о своём уже имеющемся партнере, а 51% делают это регулярно. Данный опрос также показал, что строгих разделений на сексуальную ориентацию всё-таки действительно не существует. 59% женщин, считающих себя гетеросексуальными, передавались фантазиям о сексе с другими женщинами. Среди мужчин таковых оказалось 26%. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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