«Везет же Насте на Михаилов»: в сети обсуждают свидание Волочковой

Личная жизнь эпатажной балерины Анастасии Волочковой не дает покоя многим. Поклонники надеются, что знаменитость наконец свяжет себя узами брака, а злопыхатели щедро поливают ее грязью, будучи уверенными, что звезда никогда не остановится на одном мужчине. Сейчас они обсуждают ее близкое общение со старым другом.

Известной танцовщице Анастасии Волочковой приписывают многочисленные романы и уже мало кто может разобраться, какие из них имели место быть, а какие являются плодами воображения армии ее хейтеров. Только недавно бывшая солистка Большого театра заявляла о чувствах к системному администратору Михаилу Логинову , как стало известно, что пара распалась. Теперь же в ухажеры ей приписали давнего друга — Михаила Борисовского.

Мужчина недавно отметил день рождения, с которым Анастасия решила оригинально его поздравить. Вокалист и звукорежиссер встретился с Волочковой на улице, она подарила ему цветы и на глазах прохожих начала обнимать и целовать. Примечательно, что именинник облачился в футболку с изображением балерины: «Мишенька, с днем рождения! Дорожу тобой!.. Я тебя нашла! У тебя так уютно! А сладость мы привезли из Тулы… Я тебя искала сто лет по жизни и искала сегодня твой дом». Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 2 Июл 2018 в 3:47 PDT Судя по фото, которым артистка поделилась в сети, она отлично провела время с другом. Они устроили праздник, правда, застолье было довольно скромным — пирог, бутылка лимонада, салат. Пользователи уверены, что Анастасия намекнула им на новый роман.

Примечательно, что Волочковой приписывали страстные отношения с Борисовским давно, но она всегда заявляла, что они просто дружат. Свидание мужчины и женщины обсуждают: «Вновь Михаил? Ну-ну, то ли еще будет». «Ой, это друг или новая любовь?» «Они давно знают друг друга, может, теперь начали встречаться?» «Везет же Насте на Михаилов… Ну что, посмотрим, очередной бойфренд или просто пообщались». «Не понимаю, зачем она все напоказ выставляет, скучно живется?» «Рада, если у нее новые отношения, а то что-то не сильно везет ей с мужчинами». Некоторые до сих пор надеются, что Анастасия Волочкова помирится с бывшим избранником, ведь они расстроились, увидев, что с недавних пор Михаил Логинов отсутствует на ужинах в ее доме.