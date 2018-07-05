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Учительница осталась без секса на 15 лет из-за редкой болезни
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Учительница осталась без секса на 15 лет из-за редкой болезни 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Школьная учительница из американского штата Флорида сумела вылечиться от тяжелой формы вагинизма, которая 15 лет мешала ей заниматься сексом. Об этом сообщает Daily Mirror.
«Я знала, что со мной что-то не так с 16 лет, когда я в первый раз попыталась заняться сексом со своим бойфрендом», — рассказывает Кэрен Буоно (Karen Buono). Попытка полностью провалилась. С другими партнерами тоже ничего не вышло. Чтобы избежать ненужных вопросов, Кэрен стала отказываться от секса, объясняя это желанием дождаться свадьбы.
В 25 лет девушка решила разобраться, в чем проблема, и обратилась к врачу. К ее удивлению, он не нашел никаких отклонений. «Так что я просто считала, что сама виновата. Что все это у меня в голове», — говорит она.
Через семь лет, когда Кэрен было 31 год, она познакомилась со своим будущим мужем. После этого она предприняла новую попытку выяснить причину своих затруднений. На этот раз у нее обнаружили вагинизм — патологическое состояние, при котором непроизвольное сокращение лобково-копчиковой мышцы делает невозможным любое вагинальное проникновение.
Врач заявила, что после четырех месяцев лечения Кэрен сможет заниматься сексом. «Я была так взволнована, — вспоминает женщина. — Я ждала этого всю жизнь, еще четыре месяца — это пустяк». Она стала посещать регулярные занятия и делала упражнения дома.
Через несколько месяцев ей впервые удалось заняться сексом со своим женихом. «Я не могла поверить, — рассказывает женщина, — Потом сразу же позвонила врачу и рассказала ей, что произошло».
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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