Как выйти замуж за иностранца

По понедельникам на телеканале TLC выходит передача «Виза невесты. Виза жениха». Законы США позволяют гражданину другой страны приезжать к своей половинке по такой визе на 90 дней, с одним лишь условием: за это время пара должна пожениться. Но до финишной прямой доходят не все.

В каждом сезоне шоу нам дают возможность понаблюдать за развитием отношений нескольких пар. Чаще всего эти люди познакомились в сети, виделись в реальной жизни всего несколько раз, и не успели пожить вместе, притереться друг к другу. Нередко они вынужденны бороться с препятствиями, которые возникают из-за языкового барьера. Кроме того, время, за которое эти отношения должны выйти на новый уровень, строго ограничено американским законодательством: специальная виза К1 для невест и женихов действует только 90 дней. Эта виза — единственная из всех дает иностранному гражданину право на заключение брака с гражданином США — но в то же время идубляж награждает его или ее ответственностью за вторую половину на весь этот срок.

Преграды, проблемы, границы…

Один из слоганов передачи — «У любви нет границ, кроме государственных». Но если бы все было так просто, и для создания семьи достаточно было бы пересечь границу! Увы, герои шоу сталкиваются с самыми разнообразными проблемами.

Для многих людей США — это сказочная страна возможностей, и они свято верят в американскую мечту: в то, что при желании можно сломать все преграды, и у любого человека на американской почве есть шанс на умопомрачительный успех. В данном случае успех — это роскошная свадьба, как показывают в голливудских фильмах и беззаботная жизнь в огромном особняке.

Принцессы и принцы остались в сказках

На деле же оказывается, что граждане «сказочной страны» США — такие же люди, живущие обычной жизнью, наполненной бытовыми проблемами: у них есть долги по счетам, склочные соседи, а мусор из квартиры не исчезает сам собой. Девушка едет выходить замуж за принца, который обещал ей райскую жизнь по переписке, а приезжает к обычному мужчине — ему бы пива с друзьями попить после работы, а потом прийти домой, и чтобы там ждал горячий ужин. Или наоборот: мужчина едет к миловидной невесте, чьи фотографии, правда, всегда обрезаны в районе шеи… А на деле оказывается, что она в два раза крупнее его, и у нее четверо детей.

История Мухаммеда и Даниэль

Речь о втором сезоне шоу — в нем мы знакомимся с Мухаммедом из Туниса, который приехал в США к Даниэль. В течении трех месяцев ему предстоит не только доказать самой Даниэль, что его чувства к ней крепки (а если она сбросит килограммов 20, станут еще крепче), но и завоевать доверие детей, которым такой новый отчим совсем не нужен. Хочется обойтись без спойлеров… Но финал этой истории стал самым ярким в сезоне!

Даже у тех пар, у которых совпали все ожидания по поводу друг друга, за три месяца возникают различные трудности. Это и родственники с обеих сторон, которые не принимают иностранца или иностранку, социальная изоляция, отсутствие друзей и работы, какой бы то ни было поддержки вообще.

У жениха тут и работа, и друзья, и увлечения — все это отнимает время! А у невесты вся жизнь осталась дома, и ей попросту нечем себя занять, отсюда и скандалы, и хрестоматийные обиды: «Ты совсем не уделяешь мне внимания!»

Добавьте к этому постоянно маячащий на горизонте вопрос: а вдруг все это ради гринкарты? Гражданин США, влюбившись в человека из другой страны, вес время вынужден искать подтверждение того, что любят именно его, а не возможность благодаря ему получить гражданство. Вдруг невеста приехала только чтобы беззаботно погулять три месяца за мой счет, и с истечением срока визы кончится и вся ее любовь? С такими мыслями непросто строить отношения.

За 90 дней героям передачи «Виза невесты. Виза жениха» предстоит принять одно из самых судьбоносных решений в жизни: связать свою жизнь с человеком, которого знаешь всего ничего или вернуться домой ни с чем.