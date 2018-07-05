Потеряла девственность в 32 года из-за «неприступного» влагалища

Эта женщина рассталась с девственностью в 32 года вовсе не по каким-то моральным причинам или из-за не слишком привлекательной внешности. Только в этом возрасте она смогла избавиться от редкого расстройства, из-за которого ее влагалище превратилось в неприступную стену. Карен Бруно из Флориды лишилась девственности только в 32 года, что стало возможным только благодаря помощи врачей. Она смогла излечиться от редкого состояния, при котором любые попытки проникновения в ее влагалище вызывали у мужчин ощущение соприкосновения со стеной. Почти всю свою жизнь Карен страдала от расстройства под названием вагинизм, которое вызывает непроизвольное сокращение мышц стенок влагалища. Много лет она пыталась заниматься сексом, но никак не могла этого сделать, и врачам потребовалось изрядное количество времени для того, чтобы поставить правильный диагноз. Только после этого Карен, наконец, встретилась со специалистом по лечению вагинизма, который провел ее через 4-месячный интенсивный курс физиотерапии. Он-то и позволил женщине впервые заняться полноценным сексом со своим 38-летним мужем Джо. Сама Карен называется супруга «очень терпеливым», и с этой характеристикой нельзя не согласиться. Работающая учительницей дама рассказывает, что как и у многих женщин ее первая попытка заняться любовью была ещё в подростковом возрасте. В тот момент Карен было 16 лет, у неё появился постоянный бойфренд. Несмотря на все его настойчивые попытки проникнуть внутрь, сделать этого не удалось. Пенис молодого человека как будто натолкнулся на каменную стену, что было очень странно. С другими ее бойфрендами происходила та же история, а некоторые даже кричали на девушку, чтобы она расслабилась. Карен искренне пыталась этого добиться с помощью алкоголя и релаксантов, но ничего не работало. Долгие годы она отчаянно мечтала заняться сексом, пока не встретила партнёра, который согласился подождать. В 25 лет женщина даже заплатила $4 000 для того, чтобы врач осмотрел ее под анестезией, но медик сказал, что всё нормально. Диагноз вагинизм был поставлен только в 31 год. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)