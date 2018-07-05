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Муцениеце перестала следить за собой после разлада с Прилучным
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Муцениеце перестала следить за собой после разлада с Прилучным 

WDay.ru 1 час назад
Фото: WDay.ru
Поклонники актрисы бьют тревогу, ссора с мужем негативно отразилась на внешности звезды.
В начале июня Агата Муцениеце сообщила в социальных сетях, что их с Павлом Прилучным брак встал на паузу.
«Дорогие друзья, все вы и пресса, задаются вопросом, про наши с Павлом отношения. Скажу кратко, наш брак стоит на паузе, решим мы эту проблему или нет, неизвестно… Большая просьба, уважать нас и не забрасывать вопросами», — написала актриса.
Только спустя месяц звезда опубликовала первое совместное фото с супругом и доказала, что теперь в их отношениях все хорошо. Но фанаты не уверены, что это действительно так. На подобные выводы их натолкнули последние снимки и видео Агаты. Девушка, предугадывая их вопросы о неряшливом маникюре, сама шутила на эту тему, но для поклонников неухоженные руки звезды и отсутствие блеска в глазах стали поводом для тревоги.
Фолловеры считают, что в последнее время Агата выглядит старше своих 29 лет, былой огонь пропал, глаза все время грустные, вид задумчивый, а теперь еще этот маникюр… Раньше Муцениеце выглядела куда счастливее. Подписчицы считают, что хоть Агата и не раскрывает деталей ссоры с мужем, она была весьма серьезной, Павел ее сильно обидел, и все это отразилось на ее лице.
Однако некоторые полагают, что Агата просто расстроена тем, что недавно ее муж заболел и даже лежал под капельницей. Вот вам и причина отсутствия блеска в глазах.
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