Муцениеце рассказала о разрыве с Прилучным

Актриса Агата Муцениеце рассказала о разладе с мужем Павлом Прилучным, назвав период разлуки «тяжелыми временами». Об этом сообщает «СтарХит» со ссылкой на влог актрисы.

По ее словам, они с супругом «очень разные люди», поэтому их темпераменты иногда «сталкиваются и бушуют». Актриса отметила, что сейчас у них «все наладилось», но проблемы она переживала очень тяжело, как будто у нее «высосали всю энергию».

Муцениеце подчеркнула, что проблемы в их паре не были связаны с «третьими лицами».

«Мы можем пережить все, кроме того, чтобы не быть вместе», — заключила она.

Прилучный и Муцениеце заключили брак летом 2011 года. В 2013 году у них родился сын, а в 2016-м — дочь.

В начале этого года актриса заявила, что их брак «стоит на паузе», и неизвестно, решится ли эта проблема.

Прилучный рассказывал, что они «не раз собирались разводиться», скандалили и уходили из дома.