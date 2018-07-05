Всё-таки расстались? Джейми Фокс в Малибу (и с девушками), а Кэти Холмс в Париже

На прошлой неделе СМИ неожиданно заговорили о разладе в самой скрытной паре Голливуда — Джейми Фокс (50) и Кэти Холмс (39). Но представитель Кэти вмешалась и опровергла эту информацию. «Это полная ложь», — заявила она журналу People.

Мы вздохнули с облегчением, но сегодня папарацци обнародовали новые фото — и, кажется, у Джейми и Кэти дела идут не так хорошо, как хотелось бы. Пока Холмс находится в Париже на Неделе моды вместе с дочкой Сури (12), Джейми развлекается с девушками в Малибу. Звезду сфотографировали в компании незнакомок в облегающих нарядах: он что-то показывал девушкам на своём телефоне.

все слайды

Неужели пять лет отношений и попытки хранить свой роман подальше от посторонних закончились неудачей?

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/vsyo-taki-rasstalis-dzhejmi-foks-v-malibu-i-s-devushkami-a-keti-holms-v-parizhe/