6 очень странных вопросов про секс, которые вы стесняетесь задать (но хотите знать ответ)

Может ли он узнать, сколько партнеров у меня было?

У некоторых женщин есть навязчивая идея: вот новый партнер войдет в ней и… сразу же поймет, насколько она опытная. Спешим вернуть вас в реальность: это по кольцам на стволе срубленного дерева можно определить его возраст. Вагина не растягивается и никак не меняется от количества половых партнеров, поэтому, если ваш мужчина не прочитает, например, ваш дневник, или вы сами не проболтаетесь, ничего он никогда не узнает.

Мужчины имитируют оргазм?

В это сложно поверить, но да. В 2016 году американское издание, посвященное отношениям и сексу, опросило 230 мужчин, 30 процентов которых признались в том, что хоть раз в жизни имитировали оргазм.

Сколько раз в неделю можно мастурбировать?

Мастурбация — это простой способ снять напряжение. Специалисты по всему миру в один голос утверждают, что никакого вреда в этом процессе нет, одна польза. И все же некоторые женщины бояться «переборщить» и задаются вопросом, не слишком ли часто они прибегают к самоудовлетворению. Отвечаем: нет никакого норматива по мастурбации. Вы можете делать это так часто, как вам хочется. Главное, чтобы вы получали от процесса удовольствие.

Правда ли после секса нужно сходить в туалет?

Мочеполовые инфекции — это то, что нельзя игнорировать. Врачи уверяют, что если после секса полезно писать (на этот раз ударение на первый слог). Так что, да: сделайте из этого полезную привычку.

Нормально ли, что вагина «пукает»?

Иногда вы с партнером пробуете какую-то новую позу и вдруг слышите «пукающий» звук. Многие женщины в такой момент краснеют, зеленеют и бледнеют, стараясь прочитать в глазах мужчины его мысли по сабжу. На самом деле, в происходящем нет ничего противоестественного. Это всего лишь воздух, который попал в вашу вагину, и выходит, когда вы меняете позу. Не стоит за это извиняться! Но можно посмеяться над этим вместе.

Нормально ли, что анальный секс нравится мне больше, чем вагинальный?

Ну что ж, вы — мечта практически любого мужчины. Ничего плохого в том, что вы предпочитаете анальный секс, нет. Это не сбой и не нарушение. Это ваше тело и ваше дело.