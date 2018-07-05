Вопросы про секс, которые вы стесняетесь задать

Бывают такие вопросы, на которые нам очень хочется знать ответы. Но мы понятия не имеем, где эти ответы искать, потому что вопросы, которые нас мучают, реально странные.

Может ли он узнать, сколько партнеров у меня было?

У некоторых женщин есть навязчивая идея: вот новый партнер войдет в ней и… сразу же поймет, насколько она опытная. Спешим вернуть вас в реальность: это по кольцам на стволе срубленного дерева можно определить его возраст. Вагина не растягивается и никак не меняется от количества половых партнеров, поэтому, если ваш мужчина не прочитает, например, ваш дневник, или вы сами не проболтаетесь, ничего он никогда не узнает.

Мужчины имитируют оргазм?

В это сложно поверить, но да. В 2016 году американское издание, посвященное отношениям и сексу, опросило 230 мужчин, 30 процентов которых признались в том, что хоть раз в жизни имитировали оргазм.

Сколько раз в неделю можно мастурбировать?

Мастурбация — это простой способ снять напряжение. Специалисты по всему миру в один голос утверждают, что никакого вреда в этом процессе нет, одна польза. И все же некоторые женщины бояться «переборщить» и задаются вопросом, не слишком ли часто они прибегают к самоудовлетворению. Отвечаем: нет никакого норматива по мастурбации. Вы можете делать это так часто, как вам хочется. Главное, чтобы вы получали от процесса удовольствие.

Правда ли после секса нужно сходить в туалет?

Мочеполовые инфекции — это то, что нельзя игнорировать. Врачи уверяют, что если после секса полезно писать (на этот раз ударение на первый слог). Так что, да: сделайте из этого полезную привычку.

Нормально ли, что вагина «пукает»?

Иногда вы с партнером пробуете какую-то новую позу и вдруг слышите «пукающий» звук. Многие женщины в такой момент краснеют, зеленеют и бледнеют, стараясь прочитать в глазах мужчины его мысли по сабжу. На самом деле, в происходящем нет ничего противоестественного. Это всего лишь воздух, который попал в вашу вагину, и выходит, когда вы меняете позу. Не стоит за это извиняться! Но можно посмеяться над этим вместе.

Нормально ли, что анальный секс нравится мне больше, чем вагинальный?

Ну что ж, вы — мечта практически любого мужчины. Ничего плохого в том, что вы предпочитаете анальный секс, нет. Это не сбой и не нарушение. Это ваше тело и ваше дело.