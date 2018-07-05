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Не может быть! Татьяна Лазарева и Михаил Шац развелись
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Не может быть! Татьяна Лазарева и Михаил Шац развелись 

Клео.Ру 1 час назад
Фото: Клео.Ру
Слухи о том, что Татьяна Лазарева и Михаил Шац развелись оказались фикцией. Российская актриса призналась, что бросила мужа в Москве. Оказалось, что супруги уже 2 года живут в официальном браке, но на развод подавать они не собираются. Актрису не пугает расстояние, разделенное тысячами километров, разделившее их быт и внесшее изюминку в отношения.
Терять мужа Лазарева не собирается и готова жить на две страны и два города. После многих лет совместной жизни разрывать брак для супругов кажется невозможным, поэтому они воспринимают сложившуюся ситуацию, как очередное испытание.
Причина слухов
О том, что Татьяна Лазарева и Михаил Шац развелись в СМИ заговорили еще в 2016 году, когда актриса внезапно исчезла с их поля зрения. Михаил же продолжил ходить на работу и радовать поклонников новыми увлекательными шоу и вел себя так, словно ничего не произошло.
yandex_ad_1  Позже выяснилось, что Татьяна Лазарева до безумия влюбилась в Испанию. Посетив романтическую страну, женщина не захотела возвращаться в Москву. Там она увидела для себя и детей новые перспективы для развития. В том числе и возможность получения среднего и высшего образования более высокого уровня.
Приняв решение остаться в Испании, женщина уведомила об этом супруга и детей. Большая часть семьи поддержала желание Лазаревой, но Шац остался непреклонен и отказался покидать Москву.
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Когда актриса упаковала вещи и уехала из России, поползли слухи среди коллег о том, что Татьяна Лазарева и Михаил Шац развелись. Но подписывать документы о расторжении брака супруги не торопились. Даже сейчас, спустя 2 года регулярных перелетов из одной страны в другую, они не изменили мнения о собственном браке.
Лазарева признается, что не собирается терять и отпускать мужа к другой женщине. Отношения между ними все такие же дружественные и теплые, а главное, что их связывает — это дети.
yandex_ad_2  Именно поэтому Татьяна и Михаил остаются самой веселой и очаровательной парой в мире шоу-бизнеса. И они умеют преподносить сюрпризы.
Лазарева и Шац нашли компромисс и начали новую жизнь, связанную с новыми впечатлениями и регулярными перелетами по направлению Испания-Россия. Так их жизнь стала ярче и насыщеннее, а отношения крепче. Поэтому ни о каком разводе речи нет.
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Женский форум
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