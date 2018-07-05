На каком свидании можно перестать втягивать живот

Естественно, ответ на такой волнующий миллионы женщин вопрос могли дать только британские ученые.

Недавно никогда не спящие и вездесущие ученые из Великобритании выяснили, на каком свидании можно вступать в интимную близость. Исследователи рекомендуют применять так называемую теорию игр, подразумевающую анализ последствий поступков. Принимая решение, женщинам следует учитывать, что на первом свидании у партнера формируется мнение о ней. Податливую партнершу с вероятностью в 90% мужчина не станет воспринимать серьезно. В большинстве случаев он сделает вывод о ее доступности, что будет напоминать о возможности повторения сценария с другими представителями сильного пола.

Ученые установили, что мужчины, которые желают долгих отношений, сами не согласятся на секс на первом свидании. Поэтому если партнер без проблем соглашается на несколько чисто платонических свиданий, то это крайне хороший знак для женщины.

При чем тут втягивание живота, спросите вы. Ответ лежит на поверхности — когда женщина готова полностью довериться мужчине и вступить с ним в интимные отношения, тогда она готова и перестать втягивать живот. И наоборот. Никто не отменял прямую осанку и элегантные манеры, ни до, ни после близости, но вот полностью расслабиться, чувствовать себя легко и комфортно рядом с человеком, с которым готовы лечь в постель, будет вполне разумным. Было бы странным заниматься сексом с мужчиной, при котором вы не можете позволить себе вести себя естественно и не втягивать живот.

Таким образом, если вы хотите зрелых отношений, то не стоит ложиться в постель с мужчиной, рядом с которым вы все еще задаетесь вопросом: «Когда можно будет перестать втягивать живот?». Этот вопрос сам по себе становится своеобразным индикатором вашей готовности к сексу. То же самое касается любых неловких для вас моментов, сомнений и комплексов. До тех пор, пока вы не будете чувствовать себя легко и свободно рядом с мужчиной и не будете готовы полностью ему довериться, верным решением будет немного отложить интимную близость.