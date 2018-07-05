А ты точно продюсер: 5 продюсеров, которые соблазнили своих подопечных

Вере Брежневой и Константину Меладзе приписывали роман с того самого дня, как певица пришла в ВИА «Гру». Но звезды каждый раз опровергали распространявшиеся слухи. На тот момент продюсер был женат на Яне Меладзе и не хотел рушить семью. Но время расставило все по своим местам. В 2015 году Валерий и Вера сыграли свадьбу в небольшом итальянском городке Форте-дей-Марми. На закрытой церемонии присутствовали только самые близкие друзья пары.

Начиная отношения с продюсером Александром Шульгиным, Юлия Михальчик прекрасно знала о его скандальном разводе с певицей Валерией , но это ее не смутило. Предложение руки и сердца возлюбленный сделал своей подопечной прямо во время финала «Фабрики».

Правда позже Юлия признала, что в этом поступке не было ни капли искренности: «Я приняла все за чистую монету, а это был фарс. Выходка, которой он хотел насолить Валерии». В результате свадьба все же состоялась, но ничего хорошего из этого брака не вышло. Звезды расстались со скандалом, и затем еще долго поливали друг друга грязью в СМИ.

После неудачного брака с Александром Шульгиным Валерии повезло найти свое счастье в лице продюсера Иосифа Пригожина. Роман начался после того, как Иосиф сделал певице деловое предложение. «Я влюбился в Валерию с первого взгляда. Все мои сосуды, все мои вены, все клетки моего организма приобрели какую-то иную форму», — вспоминал он спустя некоторое время в интервью. Они вместе уже 14 лет, и по-прежнему относятся друг к другу с особым трепетом.

Судьбу мамы повторяет и дочь Валерии Анна Шульгина. В 2016 году в СМИ появилась информация о том, что актриса и певица встречается со своим продюсером Сергеем Slem'ом. Знаменитая красотка старается не распространяться о личной жизни. В ее Instagram с трудом можно найти совместные фото с бойфрендом, да и Сергей не стремится выставлять чувства напоказ.

Вадим Лисица и певица Alyosha

Украинская певица Alyosha тоже в свое время попала под чары своего наставника Вадима Лисицы. Некоторое время звезды жили в гражданском браке, но затем внезапно объявили о расставании. В разговоре с журналистами Alyosha призналась, что причиной разрыва стала вовсе не разница в доходах, как писали СМИ, но раскрывать истинные причины так и не стала. Сейчас они с Вадимом хорошие друзья.

«Сначала нам было очень трудно отделять работу от личного. Особенно в первые полгода. Мы очень ссорились и практически ненавидели друг друга. Но в нас победила музыка. У нас получилось понять друг друга, снова подружиться и работать. Если честно, я такого не видела, чтобы люди разошлись, но остались работать вместе», — отметила артистка.