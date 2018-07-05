Секс на пляже не как в фильмах: холодно, мокро и грибки

Лишить себя каникул ‐ верный способ получить проблемы с психикой. Во избежание такого исхода надо взять, наконец, тайм‐аут и отдохнуть как можно продуктивнее. Большинство считает, что качество отпуска, особенно на курорте, измеряется количеством пережитых во время него приключений и ярких эмоций. В эту схему как нельзя лучше вписывается секс на пляже, только в виде картинки из голливудских мелодрам. «360» узнал у специалистов и «очевидцев», чем отличается реальная пляжная романтика от киношной.

Глазами участника

В разгар сезона отпусков специалисты советуют измотанным трудоголикам не тянуть с отдыхом. И позволившие себе вырваться на свободу люди стараются во всех смыслах наверстать упущенное, попробовать то, что всегда хотелось. А тут курорт, море, флирт, встречи на пляже, перетекающие в более близкое общение, сулят незабываемые впечатления…

Испытавшая радости секса на пляже Дарья рассказала «360», что на деле все выглядит далеко не так романтично, как кажется на первый взгляд.

«В своих мыслях представляешь все очень слажено и красиво, как в фильмах. Вы вдвоём вошли в море и понеслась. А на деле выходишь из моря весь продрогший, мокрый. Обдуваемый ветром лежишь на берегу или на лежаках, что, в общем, картины не меняет», — делится впечатлениями Дарья.

В общем, «расслабиться не получится».

«Вместо удовольствия думаешь постоянно о том, что хочется в тепло, принять душ и уже потом довершить начатое. Вдобавок ко всему люди какие-то начинают активно маячить вокруг…», — сетует Дарья.

Расплата за удовольствие

Секс на пляже чреват неприятными последствиями, причем не только полового характера, предупреждает акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук и международный эксперт по вопросам репродуктивного здоровья на территории РФ Борис Лордкипанидзе. Ведь на пляже полно инфекций, от которых женщины могут пострадать гораздо сильнее, чем мужчины.

«Для женщин это имеет большое количество последствий, вот в чем дело. Если говорить о мужчине, у мужчин, в принципе, только один нюанс — хуже чем камешек в сапоге, может быть только песчинка в презервативе», — сказал Борис Лордкипанидзе.

Эксперт напомнил, что на пляже люди ходят босиком и можно легко подцепить всевозможные грибковые заболевания, в том числе, онихомикозы.

«Потом очень часто на пляже бегает большое количество животных, соответственно, это экскременты, и как следствие, вообще полный набор всевозможных заболеваний», — сообщил Борис Лордкипанидзе.

Подцепить инфекции во время интима на пляже еще и так легко часто из-за спонтанности такого секса. Горящие желанием партнеры вступают в близость прямо на пляжном песке, не подстелив плед и не ложась на стоящие поблизости лежаки.

Все-таки романтика

Пляжное приключение, по мнению Бориса Лордкипанидзе, может принести массу положительных романтических эмоций, если партнеры находятся в «адекватном состоянии».

«Если мы говорим о цивилизованном отдыхе, честно сказать, что секс — это категорическое противопоказание, точнее заниматься сексом на пляже, это нонсенс, это нельзя, — нет, все можно. Но при этом люди должны быть в состоянии адекватном. Тогда они больше контролируют окружающую ситуацию. Аккуратно это делать можно», — считает Борис Лордкипанидзе.

У туристов же, по его словам, подобное зачастую происходит в состоянии алкогольного опьянения и тогда о какой-либо романтике говорить сложно — скорее наступят неприятные последствия.

Советы специалистов

Борис Лордкипанидзе советует, по возможности, на самом пляже постараться не доводить дело до конца.

«Я бы рекомендовал, конечно, пускай пляж будет сопряжен с таким времяпрепровождением: посмотреть на закат, вместе искупаться, какие-то предварительные ласки, а все остальное — это все в рамках гостиничного номера», — сказал Борис Лордкипанидзе.

Психолог Виктория Маркелова считает, что секс на пляже со случайным человеком как идея полного «отрыва» в отпуске схож с темой алкоголизма. «Любое жесткое ограничение ведет либо к срыву эмоциональному, либо к запою. И не важно о чем мы говорим, о алкоголе, или о еде, или о сексе. Вопрос вот в чем: почему человек так сильно ограничивает себя дома и не дает себе возможности быть живым? Из-за страха осуждения? Или страха наказания? Получается, что курорт — это возможность расслабиться и отпустить себя во всех смыслах», — сказала Виктория Маркелова.

В данной ситуации красивый курортный роман или страстный секс без обязательств, по мнению психолога, может выявить проблему страха близких отношений, на что человеку стоит обратить внимание.

«В любом случае, такое расслабление не будет хорошим ресурсом. Возвращение к привычному образу жизни, по прежнему будет отнимать силы. Потому стоит искать более глубинные причины запретов и работать с ними», — считает Виктория Маркелова.

По словам специалиста, чтобы хорошо отдохнуть, необходимо «быть в балансе, уметь проявлять свои чувства, осознавать свои страхи и встречаться с ними лицом к лицу».