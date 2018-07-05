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Мужчина просит женщину выйти за него замуж на первом ужине. То, что последовала затем — удивительно!
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Мужчина просит женщину выйти за него замуж на первом ужине. То, что последовала затем — удивительно! 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Двое пожилых людей жили в Мобил-Хоум-парк, Флорида. Он был вдовец, и она — вдова.
Они знали друг друга в течение многих лет.
Однажды вечером у них был общий ужин в большом центре. Они сидели за одним столом, напротив друг друга. В течении трапезы, он несколько раз восхищенно взглянул на нее и, наконец, собрав всю свою смелость, спросил: «Ты выйдешь за меня?» Примерно через несколько секунд она ответила: «Да, да, я выйду».
После ужина, они еще немного пообщались и пошли по домам. На следующее утро, он был обеспокоен, так как не мог вспомнить: «Она сказала ‘да’ или она сказала ‘нет’?» Он ломал голову, но все безрезультатно, так как у него уже была слабая память. С трепетом, он подошел к телефону и позвонил ей.
Во-первых, он сказал ей, какой у них вчера был прекрасный вечер, а затем, набравшись храбрости спросил: «Когда я спросил Вас, выйдите ли Вы за меня замуж, Вы сказали „Да“ или „Нет“?» Он был очень рад услышать, что она сказала: «Конечно, я сказала ‘Да’ и я это сказала от всего сердца».
Затем она продолжала: «И я так рада, что Вы позвонили мне, потому что я не могла вспомнить, кто у меня это спрашивал…»
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