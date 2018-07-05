Охотник за «развратными русскими девушками» организовал массовую травлю на ЧМ

В Москве запахло сексуальной свободой. Если еще неделю назад Никольскую воспринимали как главную футбольную улицу столицы, то теперь это место для любви. Знакомства, пиво и рок-н-ролл — основные составляющие улицы. И все вроде бы счастливы. Но нашлись люди, которые взялись очистить Россию от, как они считают, настоящего разврата.

Владислав Поздняков — один из идейных вдохновителей движения за нравственность. Ему 27 лет, по профессии — фельдшер скорой помощи, по специальности — фитнес-тренер. Вроде все при нем: фигура атлета, средний заработок, даже пишет без ошибок. Вот только с личной жизнью у парня не клеится. Потому как не приемлет секс на одну ночь, девушки с Никольской для него — «зашквар», впрочем, как и дамы с других улиц, свидания, ухаживания — вовсе лишний элемент при знакомстве. Именно с его подачи было организовано сообщество, которое обвинило русских болельщиц в прелюбодеянии с иностранными обожателями футбола.

Откуда берутся в Сети любовные видео девушек с иностранными гостями, кто раздул войну полов, что представляют собой борцы за моральный облик женщин и что думают сами иностранцы по поводу россиянок — в интервью создателя скандального паблика.

На контакт Владислав пошел легко. Во время беседы был предельно вежлив и учтив, несмотря на то что мы с ним — по разные стороны сексуальных баррикад.

— Владислав, вас называют идейным вдохновителем скандального паблика, куда выкладывают видео и фото девушек, замеченных во время чемпионата с иностранцами…

— Я являюсь идейным вдохновителем данного сообщества, так как его организовали мои сторонники. Сам же я занимаюсь более крупной группой «Мужское государство». Мы занимаемся пропагандой моральных устоев, традиционных ценностей, а также критикой девушек с низкой социальной ответственностью.

— Почему непосредственный администратор паблика прячет свое имя? Боится чего-то?

— У паблика несколько администраторов. Почему они себя скрывают — не могу ответить. Возможно, не хотят лишнего внимания к своей персоне. Сомневаюсь, что они боятся.

— Лично вам поступали угрозы?

— Нет. 99% интернет-пользователей поддерживают меня. На мнение феминистического меньшинства мне наплевать. Я не считаю эту социальную группу значимой.

— Как это все происходит? Ваши сторонники выходят на улицы и ищут целующиеся парочки?..

— Я попросил свою многотысячную аудиторию выходить на улицы городов проведения чемпионата мира и фиксировать на видео и фото девушек с низкой социальной ответственностью. Собранный материал присылали мне, я его публиковал с просьбой максимально распространять по Интернету.

— Вы разве не знаете, что незаконно распространять снимки личного содержания в Сети?

— Мы не проникали в номера отелей, не посягали на личную жизнь человека. Вся съемка велась исключительно на улице, в местах большого скопления людей, где снимать разрешено.

— Каким образом вы проверяете, что видео и фото — не фейк или монтаж?

— Если материал присылают мои преданные соратники, то нет смысла проверять. Изначально было дано указание снимать только тех девушек, от которых отчетливо слышна русская речь или есть русский акцент, когда они общаются на ломаном английском. Если фото присылают сторонние подписчики, то эти снимки я пробиваю через специальные поисковики. Если карточка была сделана задолго до мундиаля, то я ее не выкладываю.

— Героини роликов не просили вас удалить из Сети свои изображения? Говорят, кто-то из девушек даже обращался в полицию с жалобами.

— Лично меня никто ни о чем не просил. Про заявление в полицию тоже впервые слышу.

— Вы не станете отрицать, что вам пришло предупреждение от администрации соцсети о запрете вашего контента?

— Нас попросили удалять комментарии под постами, которые носят экстремистский характер или содержат оскорбления в адрес русских женщин. Про запрет самого контента ничего не писали.

— Помимо сторонников у вас появились и сторонницы. Девушка из Ростова-на-Дону записала видеообращение, где пристыдила землячек за их поведение. Вы с ней знакомы?

— С этой девушкой я не связывался. Ее призыв смотрел, полностью ее поддерживаю, но все равно отношусь с долей скептицизма по части ее святости. Нынешнее поколение девушек очень любит из себя строить «не таких», а на деле оказываются полной противоположностью.

— «Не такой» оказалась Наталья Немчинова, которую СМИ назвали порноактрисой. Она опровергла эти слухи. Напрасно опорочили девушку…

— Да, к порноиндустрии она никакого отношения не имела, просто снималась несколько раз в любительском видео на свинг-вечеринках, а также позировала для эротических изданий. Если вам так угодно — считайте теперь Немчинову истинным эталоном целомудренности и духовности.

— Как вам пришло в голову таким образом бороться за чистоту нравов?

— Я заранее предвидел ситуацию «открытости» российских женщин на этом чемпионате. Общался со старшими товарищами, которые рассказывали мне про аналогичные массовые случаи во время Олимпиады-80 или так называемых «детей фестиваля» 1957 года, когда в Москве проходил Всемирный фестиваль молодежи и студентов. И что-то мне подсказало, что на этом чемпионате будет аналогичная ситуация.

— Я была на Никольской — не заметила там ничего подобного.

— Плохо смотрели. Видео— и фотоматериалы, которые присылают мне, исчисляются сотнями.

«К иностранцам у меня нет претензий»

— Иностранные болельщики создали в Сети закрытую группу, где обсуждают русских девушек. Что они пишут?

— Я не читал. Но общался со своими русскоязычными подписчиками из западных стран, а также из Латинской Америки. Могу сказать, что тема легкодоступности русских женщин сейчас — одна из главных в их социальных сетях.

— Девочки, музыка, бухло, бурное поведение на стадионах — часть традиции на чемпионатах мира по футболу. Это как с молодежной культурой, про которую говорят: «секс, наркотики и рок-н-ролл». Подобные вещи происходят во всем мире во время ЧМ, разве нет?

— Да, возможно, подобные вещи происходят и на других чемпионатах, но это не повод оправдывать поведение наших женщин. Лицо испачкано грязью, и вместо того чтобы умыться, некоторые предпочитают искать более запачканное лицо, чтобы на этом фоне самоуспокоиться, — вот примерно из этой оперы ваш вопрос.

— Что мешает русским мужчинам знакомиться на этом чемпионате с девушками из других стран? Пусть не отстают от наших дам!

— Лишь одно видео мне прислали, где русский мужчина был замечен в компании латинской красавицы. Подобные случаи единичны. (На том видео, о котором идет речь, пьяный болельщик оскорбительно отзывался в адрес девушки, которая обнимала и осыпала его комплиментами. Жаль, что она не понимала по-русски. — Авт.) Дело в том, что почти все приезжие болельщики — это мужчины. Женщины собираются на такие события в очень маленьком количестве и, как правило, в компании мужей.

— В каких городах России, по вашему мнению, были замечены самые любвеобильные женщины?

— Я веду статистику. Со 100%-ной уверенностью могу сказать, что в этом плане лидирует Москва. На втором месте — Питер. Третье почетное место занимает Ростов-на-Дону. Меньше всего случаев было зафиксировано в Казани.

— Болельщики из каких стран оказались самыми раскрепощенными в этом плане?

— Первое место делят мексиканцы, бразильцы и аргентинцы.

— Какие-то истории вас особенно удивили?

— Меня поразила история, как русская женщина в центре Москвы отдавалась сразу двум аргентинцам. Второй случай, увы, не попал в Сеть, потому что содержал откровенные порнографические сцены наших болельщиц с представителями темнокожей расы. Ну и третий случай не видел только ленивый, где нашей соотечественнице делегация из Польши оказывала оральные утехи прямо на лавочке. Удивило то, что во время процесса наша болельщица умудрялась еще выпивать спиртосодержащий продукт из бутылки. Даже Юлий Цезарь бы позавидовал такой способности выполнять сразу несколько дел…

— Это видео дамы на скамейке взорвало Интернет. Девушка не выходила с вами на связь?

— Нет, не выходила. Знаю, что она россиянка, а видео снимали ее верные подруги. Даже если она выйдет со мной на связь, я ничего удалять не буду.

— Вы понимаете, что можете испортить жизнь девушкам? У них есть родители, друзья, работодатели, возможно, мужья…

— Я так не считаю. Скажу больше: они должны быть мне благодарны. Пряник — не их вариант, а вот кнут их обязательно поставит на путь истинный, и в следующий раз они будут знать, как себя вести, по крайней мере в публичных местах. Если чей-то муж узнает о похождениях своей суженой, я буду только искренне рад. Так как нечего делать падшей женщине рядом с человеком, который ее, скорей всего, искренне любит.

— Не допускаете, что между русской девушкой и иностранным болельщиком могли вспыхнуть чувства?

— Чувства, которые плавно бы перетекли в создание семьи? Смеетесь?.. Из-за разницы культуры, менталитета и многих других аспектов шансы такой пары на счастливый брак равны нулю.

— Вот вы привязались к иностранным болельщикам. А с нашими парнями девушкам можно заниматься любовью в разгаре эмоций в публичных местах?

— Это так же аморально, но вызывает меньше омерзения, чем когда девушки знакомятся и занимаются сексом с иностранцами. Потому что в этом случае они фактически плюют в сторону русских мужчин.

— Мне кажется, в вас говорит обида за то, что русских болельщиков на этом чемпионате игнорируют. Кстати, с ними знакомятся?

— После начала ЧМ-2018 наши мужчины отошли для россиянок на второй план. Был случай, когда мой подписчик забавы ради надел на себя флаг Аргентины и отправился гулять недалеко от фан-зоны в Питере. К нему начали подходить русские девушки и на ломаном английском языке что-то спрашивать. Как только они понимали, что парень на самом деле русский, просто разворачивались и уходили.

«У меня был секс на первом свидании. Презираю себя за это»

— Владислав, а судьи кто? Расскажите про ваших единомышленников, про их образ жизни.

— Это разношерстная публика. Одно могу точно сказать, что большинство таких людей, как правило, националистических наклонностей. Я сам выступаю против расового смешения и мультикультурализма.

— У вас самого никогда не было секса на улице?..

— Секса на улице у меня не было: я считаю это неприемлемым и аморальным. На природе секс случался много раз. Но это был не спонтанный секс с первой встречной, а с хорошо знакомыми девушками. И секс этот был за пределами сторонних глаз. Я сохранял рамки приличия — в отличие от наших болельщиц.

— К сексу на первом свидании как относитесь?

— Я против секса на первом свидании. Хотя у меня он был несколько раз, за что я себя презираю. С тех пор я поменял свою точку зрения. С возрастом люди становятся умнее. Но опять же лично я считаю, что тут больше не моя вина, а вина тех, кто меня провоцировал. Мужчинам крайне сложно сдерживать свой гормональный фон — в отличие от женщин.

— Вы выпиваете?

— Я выпиваю, но только в заведениях либо дома. Всегда знаю меру, подшофе веду себя прилично, насколько это возможно. Не курю.

— Извините, но вы рассуждаете как столетний дед. Чем вы занимаетесь, работаете?

— Я рассуждаю как нормальный мужчина. По образованию я врач, но по профессии не работаю. На данный момент занимаюсь блогерской деятельностью, последнее время активно путешествую по миру. Параллельно являюсь рекламным менеджером, маркетологом и дистанционным тренером в области фитнеса.

— У вас есть семья, дети?

— Семьи и детей нет. В столь молодом возрасте не хочу себя обременять лишними хлопотами. Ребенок обязательно у меня будет, но после тридцати. И, скорей всего, это будет малыш от суррогатной матери. От полноценной семьи я, вероятно, воздержусь. На то много причин. Во-первых, крайне низкий моральный облик большинства современных девушек в нашей стране, подавляющее большинство которых — меркантильные, расчетливые. Во-вторых, все законодательство, касающееся семьи, дележки имущества, подстроено только в угоду женщинам. В-третьих, я считаю, что свобода женщины должна быть ограничена. Свободная женщина — это всегда безнравственная, меркантильная особа с низкой социальной ответственностью.

— Девушка хотя бы у вас есть?

— Постоянной девушки у меня нет.

— А вот пошли бы на Никольскую и нашли бы себе постоянную спутницу…

— Девушки с Никольской подойдут только для «досуга». Это уже отработанный материал, для большего они уже все равно не пригодны.

— Опишите свой идеал женщины.

— Идеальная девушка для меня — та, которая выросла в строгих патриархальных условиях, для которой мужчина является главой, которому она беспрекословно подчиняется. Еще мне нравятся девушки с ярко выраженной естественной красотой. Минимум макияжа, а лучше — вообще его отсутствие, никаких ногтей и лака, никаких колец на пальцах, никаких каблуков, никакой броской и уж тем более вульгарной одежды. Она должна быть скромная и простая. Такой типаж девушек я встречаю только в Европе. Это преимущественно немки, австрийки и девушки скандинавских стран. В России такие барышни на вес золота, поэтому приходится довольствоваться тем, что есть.

— Вы опубликовали гневный пост по поводу девушек из Екатеринбурга, которые встречали мексиканских болельщиков в купальниках и шортах. На улице жара, в чем они должны были быть одеты? В национальных сарафанах?

— Когда мужчине жарко, он же не надевает шорты, которые покрывают половину его задницы? Никто не принуждает вас кутаться в паранджу. Но и носить шорты, из которых торчит половина ягодиц, неприемлемо.

— Тяжело вам придется по жизни. Интересно, как вы ухаживаете за понравившейся дамой?

— Я не ухаживаю. Презираю любые гусарские манеры. Иногда я могу познакомиться, иногда — со мной, но никто не бегает друг за другом.

— Ко всему прочему, в Сети вы высмеиваете людей, которые носят брендовые вещи, покупают айфоны, берут кредиты, чтобы приобрести дорогую машину… Вы завидуете? У вас нет этих вещей?

— У меня все есть, кроме авто. Машину я могу себе купить в любой момент, были бы права. Но пока нет нужды. Брендовых вещей у меня, кстати, тоже нет. На мой взгляд, брендовые вещи покупают нищеброды, чтобы таковыми не казаться. Стив Джобс ходил постоянно в одной и той же черной водолазке и синих джинсах — вот у меня примерно такой же набор одежды, ну, может быть, чуть более интересный.

«В зарубежных СМИ мелькают новости о доступности наших женщин»

— После всей истерии россиянок с иностранными болельщиками ваши единомышленники стали призывать обливать девушек зеленкой, оскорблять их… Разве это нормально?

— Я нигде публично не призывал к тому, чтоб их обливали зеленкой. Это правонарушение, которое может подойти под статью «Хулиганство».

— Существует мнение, что русские девушки предпочитают иностранцев, потому что наши мужчины, мягко говоря, не соответствуют и близко тому идеалу, который они нарисовали себе…

— Я поначалу тоже так считал, особенно по части ухоженности наших мужчин. Но когда лично увидел болельщиков, понял, что наши Иваны и Коли в плане внешнего вида дадут фору любому иностранцу. Я практически не видел красавцев или спортивно сложенных мужчин среди заграничных гостей. Мое личное мнение: наши Иваны выглядят намного лучше.

— Вы развязали войну с россиянками во время ЧМ. До этого ничего подобного не наблюдали?

— Эти темы мы поднимали неоднократно и будем поднимать дальше. Конечно, нас возмущают истории с «вписками», которые выкладывают в соцсети подростки с вечеринок. Но в случаях с «дианами шурыгиными» виноваты прежде всего родители таких детей. Лично мой ребенок будет расти под пристальным контролем. И ходить на подобного рода вечеринки не станет. Такие развлечения я буду ему компенсировать спортом, рыбалкой, путешествиями — и денег на это не пожалею. Еще мы регулярно высмеиваем инстаграмных леди. Делаем скриншоты их постов и публикуем у себя. У нас уже даже появилась отдельная категория под названием «Голожопые философы». Это когда девушка выкладывает вульгарное фото и еще подкрепляет его глубокими философскими цитатами…

— Скоро чемпионат закончится — значит, больше не будет у вас фотографий и видео с Никольской. Можете сворачивать свою деятельность.

— Я призываю и дальше усилить пропаганду нравственности, традиционных ценностей и моральных устоев. Глава Комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева перед ЧМ заявила, чтобы русские девушки не занимались сексом с иностранцами. Это здравые мысли. Необходимо массово осуждать подобного рода поведение наших женщин. Взять постепенный курс на патриархат, вплоть до создания нового органа — полиции нравов. Подобные структуры есть во многих странах.

— Мне кажется, что после такой шумихи эффект вышел обратный. И к иностранцам отношение у девушек стало еще более трепетное.

— Мы не опускаем руки, еще поборемся. Будем вести борьбу резко и радикально — по-другому изменить общество не получится. Уж слишком густо оно погрязло в разврате.

Что тут можно сказать? В жизни сильной половины есть периоды, когда они абсолютно равнодушны к сексу. Это первый и второй таймы футбольного матча. Но есть категория мужчин, для которых такие «таймы» становятся нормой жизни. Парни, которые взялись обвинять женщин за секс на Никольской, похоже, из этой категории.

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