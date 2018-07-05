Он был потрясен, когда стало ясно, что ребенок не от него. Но не был готов к этому спустя годы!

Когда мне было 20 лет, у меня была подруга, с которой я встречался со школы. Мы были вместе уже пять лет, и мы часто рисковали, занимаясь сексом, не предохраняясь. В один прекрасный день, она обнаружила, что беременна, и мы, будучи молодыми и глупыми, приняли это как должное и решили пожениться, не раздумывая, что это повлечет за собой.

Мы обручились, и я был счастлив с моей будущей женой, пока ребенок не родился и я не увидел, что он смешанной расы. Мы оба белые, так что стало очевидно, что это не мой ребенок. Я не расист, но ребенок явно не мой. Я не подписывал свидетельство о рождении и начал допрашивать ее о том, что произошло прямо в больничной палате.

Короче говоря, она сдалась и рассказала мне, что уже давно спит со своим боссом. Он темнокожий и ему за сорок. Она плакала и пыталась убедить меня, что мы все еще можем быть семьей и, что она все это делала ради нас. Я знал, что она любила меня, но она врала мне все это время и я не смог простить ее.

После долгих разговоров я взял кольцо у нее, пришлось вырвать его из ее рук, и ушел. Прошло уже 7-8 лет с тех пор, я познакомился с замечательной женщиной, и рассказал ей о своем прошлом.

У нас недавно родилась дочка (она очаровательна) и я очень рад, хотя я был немного возбужден, подписывая свидетельство о ее рождении, не потому что я не доверяю своей жене, просто увидев этот лист, всплыли все мои плохие воспоминания, и моя жена, конечно, заметила это. Мы вернулись домой неделю назад, и она дала мне что-то, и сказала, что она любит меня и надеется, что это заставит меня чувствовать себя лучше.

Это были результаты анализа ДНК, но я не понимаю, почему она захотела это сделать. Она знает, что я доверяю ей, и я никогда не подозревал, что она обманывает меня или что-нибудь еще. Я думая, что она поняла мое прошлое, и хотела, чтобы я был полностью спокоен с ней.

Я порвал письмо, и сказал, что я безоговорочно доверяю ей. Она расплакалась, потом улыбнулась мне, и сказала, что она была так счастлива, что я наконец отпустил свое прошлое, которое терзало мое сердце в течение многих лет из-за предательства моей школьной возлюбленной.

Не позволяйте прошлым отношениям и старым ошибкам разрушить ваше будущее. Не позволяйте кому-то или чему-то, что было в вашей жизни продолжать причинять Вам боль. Если вы будете продолжать думать об этом, то Вы все равно отдаете часть своей жизни на то, что уже не существует — это как позволить своему счастью проскользнуть сквозь пальцы. Выучите урок — отпустите боль, и двигайтесь дальше. Шрамы напоминают нам, где мы были, а не куда нам идти.