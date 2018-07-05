Он шокировал свою старую жену, сказав, что он предпочел бы быть с 23-летней. Ответ жены стоит прочесть!

После того, как я был женат в течение 50 лет, я внимательно посмотрел на свою жену однажды и сказал: «Пятьдесят лет назад у нас был дешевый дом, старенький автомобиль, я спал на диване и смотрел 10-дюймовый черно-белый телевизор. Но, мне повезло спать каждую ночь с красоткой, 23-летней девушкой.

Теперь... У меня дом за 750,000$, машина за 45,000$, с хорошей большой кроватью и телевизор с большим экраном, но я сплю с 73-летней женщиной. Поэтому я сказал своей жене: „Мне кажется, что это не справедливо!“

Моя жена очень разумная женщина. Она сказала мне выйти и найти горячую 23-летнюю девочку, и она удостоверится, что я снова буду жить в дешевом доме, водить старую машину, спать на диване-кровати и смотреть 10-дюймовый черно-белый телевизор!

Разве пожилые женщины не замечательные?

Они действительно знают, как решить проблемы старика.