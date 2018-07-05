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Коллекторы устроили «ад» известной жительнице Приморья
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Коллекторы устроили «ад» известной жительнице Приморья 

Primpress 33 минуты назад
Фото: Primpress
Известная в Приморье фотограф Светлана Мельникова рассказала об «аде», который ей и ее мужу устроили коллекторы из Москвы, сообщает PRIMPRESS.
По словам девушки, на днях на номер ее мужа поступил звонок с неизвестного номера.
«Говорит, что некая девушка Евгения Клунник взяла кредит и указала номер мужа как контактный. Кредит, мол, девушка не платит — позвоните ей и убедите платить… На что муж сказал, что такого человека он не знает и контактным лицом не является и положил трубку. Спустя пару минут тот же неизвестный контакт позвонил мне и повторил ровно то же самое, что и мужу — я сказала не представившемуся мужчине, что если он будет звонить, я буду обращаться в полицию — на что он мне ответил, а мы ваш номер ставим на автодозвон!», — пишет жительница края на своей странице в соцсети Instagram.
После этого, по ее словам, «каждую полминуты» у нее и мужа поступает бот-звонок от анонима. При этом заблокировать этот номер они никак не могут.
«Друзья говорят, что полиция мне не поможет в этом деле, и номер терять я не могу — огромная клиентская база», — разводит руками девушка.
В комментариях подписчики фотографа посоветовали ей проконсультироваться с юристами и «написать заявление в банк», поскольку такое «доставание» незаконно.
A post shared by Lana MEL’NIKOVA Nhk/VL (@lana_melnikova) on Jul 3, 2018 at 10:29pm PDT
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