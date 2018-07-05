День семьи, любви и верности. Факты и цифры 

8 июля отмечается Всероссийский день семьи, любви и верности. В этот день многие пары традиционно играют свадьбы. Какое количество семей создается в столице каждый год, сколько детей рождается и какие имена им дают чаще всего — в материале «ВМ».
Браки
«По просьбам москвичей, которые хотели вступить в брак именно в День семьи, любви и верности, мы откроем 8 июля два городских загса. На этот день принято 61 заявление», — рассказала начальник Управления ЗАГС Москвы Ирина Муравьева. Регистрация браков пройдет во Дворце бракосочетания в музее-заповеднике «Коломенское» и в Шипиловском отделе ЗАГС.