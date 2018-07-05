День семьи, любви и верности. Факты и цифры

8 июля отмечается Всероссийский день семьи, любви и верности. В этот день многие пары традиционно играют свадьбы. Какое количество семей создается в столице каждый год, сколько детей рождается и какие имена им дают чаще всего — в материале «ВМ».

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