Победившая рак звезда «Дома-2» ушла от мужа

Елена Степунина ушла от мужа. Решение было принято после того, как бывшая участница телешоу «Дом-2» победила рак.

Страшный диагноз Елене сообщили в апреле 2017 года. Врачи обнаружили у молодой матери крупноклеточную лимфому четвертой степени. Прогнозы были неутешительные, однако телезвезда прошла курс лечения и добилась ремиссии.

Сил бороться с болезнью героине реалити придавали маленький сын и муж. Однако отношения с Владимиром ей сохранить не удалось. Елена признается, что устала от семейной жизни с супругом. «Я тех правил, что если что-то не устраивает, ухожу. И это логично. Мы не в СССР живем, где все все терпели», — заявила Елена.

Экс-участница реалити-шоу вышла замуж два года назад, а спустя несколько месяцев родила сына Матвея. С будущим супругом Елена познакомилась задолго до появления на «Доме-2». «Сначала мы были просто друзьями, а потом я поняла, что влюбилась. Феерической истории знакомства у нас нет. Он долго хотел на мне жениться, но я не сразу согласилась. Для меня брак особо ничего не значил, и так жили вместе», — рассказала Степунина изданию "СтарХит" . По ее словам, теперь они с Владимиром просто друзья.

Сейчас Елена занимается собственным здоровьем. Телезвезда перешла на правильное питание — в ее рационе крупы, фрукты и мясо, приготовленное на пару. Степунина усердно сбрасывает лишние килограммы, и результаты работы налицо. А на первом месте, естественно — маленький Матвей.