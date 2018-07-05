«Потому что не хочу!»: как правильно отказаться от секса

Вечер. Ты решила много вопросов на работе, приготовила ужин, поругалась с подругой, сделала несколько мелких дел и чувствуешь себя как ушибленная пыльным мешком и хочешь только лечь спать. И тут он приходит, кладет руку на шею и предлагает переместиться в спальню. Как правильно поступить в этом случае, чтобы никого не обидеть?

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Если ты считаешь секс способом отвлечься — прекрасно! Но если реагируешь фразой «Да ты с ума сошел!» — надо что-то делать. Отказ заняться сексом — мелочь, которая может сильно влиять на отношения, особенно если получается так, что интим инициирует кто-то один (и постоянно ничего не получает). Вот как специалисты советуют отказаться от секса так, чтобы партнер не чувствовал обиды.

1. Четко объясни, почему нет Если ты не в настроении, скажи об этом прямо. Многие люди, особенно мужского пола, принимают отказ близко к сердцу: мол, она недостаточно меня любит, сердится и так далее. Скажи честно, что ты сильно устала и сейчас неподходящий момент. Молчание и недопонимание никак не помогают отношениям.

2. Предложи другое время

Твое «нет» не означает, что ты не захочешь ничего в ближайший месяц. Поясни, что ты не имеешь в виду какую-то серьезную причину, по которой отказываешь. Предложи перенести секс на выходные, завтрашний вечер или утро, если вы оба хорошо выспитесь.

3. Поищи другие пути

Отказ от секса не означает, что ты не хочешь вообще ничего. Можно пойти пообниматься или провести время за приятными разговорами, сыграть в настольную игру или просто лечь спать вдвоем прямо сейчас. Желание быть ближе можно проявлять разными способами. И вполне возможно, тебе еще захочется отозвать свое «нет», если появится настроение!

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