Мужской взгляд: об отсутствии логики и суперспособности женщин накручивать себя на пустом месте

Они нас не понимают, но обожают и совершают безумные подвиги, чтобы добиться нашего расположения. Не это ли как раз похоже на отсутствие логики и здравого смысла? Ничего подобного, считает 29-летний Алексей Сотников, — мужской взгляд и в этом вопросе опять отличается от женского. Наш герой объяснил почему…

«Женщина — это настоящая загадка для нас, мужчин. Порой нам вообще не ясно, что вами всеми движет. Откуда у вас берутся все эти навязчивые мысли об изменах, почему все вы думаете, что в баню мы ходим порезвиться с проститутками, а не расслабиться в чисто мужской компании. Как выстраивается эта логическая цепочка в ваших головах? Знаете, у меня было четыре серьезных романа. На первый взгляд все эти девушки могут показаться милыми, умными и даже, прости господи, адекватными! Но это только на первый взгляд. Пока стул у тебя дома не забронировали ее вещи, а на полке в ванной не появилась ее зубная щетка. Дальше все — тушите свет, друзья, потому что девушки впадают в стадию неуверенности в себе, в тебе, в симпатичной соседке, в твоей секретарше и других особей, у которых имеется вагина. Все почему, спросишь ты, вроде бы территория помечена, вещи потихоньку переезжают в квартиру бедолаги, который молчит, кстати, только потому, что находится в шоке от происходящего и не знает, как остановить весь этот процесс. Но в голове ловкой барышни только одна мысль: «Интересно, а он сам-то вообще хочет, чтобы я к нему переехала?»

Ну конечно, нет! Он этого не хочет, а если бы хотел, то не постеснялся бы заявить об этом прямо и еще бы помог перетаскивать твое барахло. Девушки, форсируя таким образом события, можно, конечно, и замуж выскочить, но очень быстро у парня закончится терпение, и вы разведетесь. Запомните: мы ненавидим, когда на нас давят. Мужчина так устроен: если он рядом с тобой не чувствует себя хозяином положения, рано или поздно он сбежит. В отношениях такое качество, как терпение, решает все.

Но ситуация, которую я описал, еще не из ряда вон. Хуже, когда девушка начинает манипулировать, устраивает истерики, ставит ультиматумы и показывает другие выходки, которые уж точно не вызовут желания еще и жить под одной крышей с такой сумасшедшей.

А как тебе эта ситуация: ты сидишь на совещании, а телефон на столе просто не гаснет от потока звонков и СМС. Версии, где я нахожусь в этот момент и почему не поднимаю трубку, придумает только опасный шизофреник. Честное слово, это можно зачитывать на шоу Stand Up, мужская часть зала каталась бы по полу от смеха.

Ну и стереотип про баню с кучей путан, который, я уверен, имеет место быть благодаря женщинам, также вызывает недоумение у всех мужиков. Большинство моих друзей и друзей моих друзей все же предпочитают секс, когда в помещении максимум двое, то есть сами участники события. А вот истории про безумные оргии в бане пока проходили мимо меня. Скажу больше: там, как правило, не только нет женщин, мы даже вас не обсуждаем в процессе беседы.

Вроде бы и мужчины, и женщины выражают свои мысли, чувства и эмоции словами, однако понять друг друга нам порой очень сложно. Главное отличие — в мышлении и логике. Условно психологи различают рациональное мышление, что свойственно мужчинам, и эмоциональное, или интуитивное, которое отличает представительниц прекрасного пола.

И я уверен, что женщины не всегда сами себя понимают. Почему так? Женская логика — это феноменальный способ мышления, в котором особым образом переплетены эмоции, чувства, хитрость, интуиция.

Мужская логика: узнаю — убью. Женская: хоть убей — узнаю! И мне кажется, это все объясняет».

А что думает эксперт?

«Женщина так решила, и точка, а вот почему именно так, она еще не решила. Знакомо? Думаю, что наверняка да, ведь всем женщинам свойственно идти на поводу у интуиции. Отсюда и навязчивые мысли, о которых выше нам красноречиво рассказал Алексей, — считает психолог Светлана Щеглова. — Кстати, должна сказать, зачастую внутренний голос оказывается прав. Хотя полагаться на него на все сто процентов не стоит. Но тут уже вопрос интеллекта, мудрости и хитрости, а эти качества даны не каждой. Умная девушка в любой ситуации сможет сохранить самообладание и ни в коем случае не станет наседать с подозрениями на своего мужчину, тем более в рабочее время.

Но все же, чтобы облегчить жизнь Алексея и других мужчин, столкнувшихся с ситуациями, как у него, я расскажу, как понять, чего хотят женщины и почему они себя ведут «нелогично».

Как понять женскую логику?

— Женщина мыслит многомерно, но всегда имеет в виду что-то конкретное, а не абстрактное (полезно выяснить, что все-таки конкретное).

— В спорах женщине важно не доказывать утверждения, а настоять на своем.

— Женщинам свойственно опровергать любые мнения и даже отвергать их вовсе, считая бессмысленными (при этом своих исчерпывающих аргументов на этот счет у нее может и не быть).

— Мышление женщин всегда привязано к устраивающему их результату.

Понятие «женская логика» вызывает протест у многих женщин как проявление шовинистических тенденций. Но любая логика, будь то женская, мужская или логика как наука, тренируется, подобно тому как тренируются навыки. Любым видом мышления можно овладеть опытным путем. Например, есть женщины, которым с рождения присущ мужской вид логики, они рациональны и последовательны, обладают аналитическим складом ума и, как правило, успешно реализуют себя в «мужских» профессиях».

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Текст записала: Ольга Бехтольт

Фото: Shutterstock/VOSTOCK

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