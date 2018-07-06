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«Девушка и дедушка»: в сети обсудили фото Полины Гагариной с мужем
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«Девушка и дедушка»: в сети обсудили фото Полины Гагариной с мужем 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Полина Гагарина опубликовала совместные снимки с мужем Дмитрием Исхаковым, однако они вызвали неоднозначную реакцию у ее поклонников. Многие решили, что на фоне исхудавшей Полины Дмитрий теперь выглядит слишком взрослым.
Победительница «Фабрики звезд», успешная артистка Полина Гагарина сейчас, как и многие другие знаменитости, наслаждается долгожданным заслуженным отдыхом. Для отпуска с мужем и детьми Полина выбрала виллу на греческом острове Крит. Певица не забывает про поклонников и регулярно публикует солнечные снимки с лазурного побережья Средиземного моря. На днях 31-летняя Гагарина показала подписчикам в Инстаграме серию снимков с 40-летним мужем — фотографом Дмитрием Исхаковым. Полина сидит верхом на любимом, и они самозабвенно дурачатся. На одном из фото у Дмитрия такое лицо, будто его супруга весит сотню килограммов.
«Мой муж — сумоист», — подписала шутливо снимок певица. В сети отметили, что после невероятного похудения Полины Гагариной, которая даже в отпуске продолжает занятия с личным тренером, она стала выглядеть совсем юной девочкой. При этом Дмитрий с его солидной бородой кажется на ее фоне мужчиной в летах. Однако нашлись и настоящие поклонники, которые заметили, что пара выглядит счастливой, а все остальное совсем неважно. «Как-то вы совсем негармонично смотритесь: девушка и дедушка» «Надо же, хмурый муж улыбается» «Надеюсь, Миюша на Полину похожа»
«Дмитрия очень старит борода, пора ему имидж поменять» «Такие счастливые и классные» Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков женаты уже почти 4 года. Они вместе воспитывают сына певицы от первого брака Андрея и совместную дочку Мию, которой пока всего годик. Недавно Дмитрий вспоминал, как волновался, делаяпредложение руки и сердца любимой женщине в одном из самых романтичных городов мира. Трогательная история покорила публику.
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