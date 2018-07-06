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До 17 тысяч браков заключается в Приморье ежегодно
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До 17 тысяч браков заключается в Приморье ежегодно 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
Ежегодно в Приморском крае регистрируется порядка 17 тысяч браков. Об этом рассказала заместитель директора департамента записи актов гражданского состояния Татьяна Булатова в ходе пресс-конференции, посвященной Дню любви, семьи и верности, сообщает PRIMPRESS.
«На сегодняшний день уже заключено почти шесть тысяч гражданских актов. Наши специалисты отмечают тенденцию снижения заключения браков. Связанно это с демографической ямой 90-х годов», — рассказала Татьяна Булатова.
По ее словам, больше всего браков заключается летом, с июня по сентябрь включительно. Так как граждане могут подавать заявление заблаговременно, еще зимой все субботние летние даты заняты.
«В этом году у нас есть зеркальные даты, и молодожены их очень любят. На эти даты всегда ощущается легкий ажиотаж. Так, на 18 августа подали заявления 288 пар. И следующая дата, которая приходится на рабочий день, — это 8 августа на этот день заявление о заключение брака подали 16 пар», — отметила замдиректор департамента.
Расторгаемых браков, чем заключаемых, в два раза меньше.
Согласно статистике, впервые в брак в Приморье вступают девушки в возрасте от 18 до 24 лет. Парни первый раз женятся в возрасте от 24 до 35 лет. На этот возраст приходится более 50%. Бывают случаи, когда браки заключают до совершеннолетия, на это приходится менее одного процента.
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