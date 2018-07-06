«Развод будет»: Муцениеце и Прилучному прочат скорое расставание

Агата Муцениеце и Павел Прилучный сошлись после непродолжительного разрыва и вновь балуют фанатов совместными фотографиями и романтичными подписями к ним. Но в глазах супругов уже не видят былой искры, а поэтому считают, что развода всё-таки не миновать.

Агата Муцениеце опубликовала очередной снимок в своем микроблоге и снова не отличилась оригинальностью: её лицо все так же выражало безразличие, которое уже надоело видеть интернет-пользователям. Женщина ехала на заднем сидении машины, за окном лил дождь, а взгляд её был так задумчив и устремлен вдаль, словно она отправилась, куда ей совершенно не хочется.

«К мужу на премьеру», — написала женщина под снимком из авто и спровоцировала подписчиков на язвительные комментарии. После сообщения о расставании, а затем воссоединении, поклонники почувствовали себя обманутыми и до сих пор не могут простить супругам спектакль, устроенный в сети. И теперь, взглянув на Павла и Агату с другой стороны, они уже действительно считают, что их отношения изжили себя. Во взгляде Муцениеце, как и Прилучного, фанаты видят только усталость друг от друга. «Пропал блеск в глазах, и любовь пропала!» «Я уверена, что развод будет!» «Вы дали друг другу последний шанс, но, скорее всего, не придете к компромиссам!» «Жалко, хорошей парой были, но, видно, всему приходит конец, я думаю, ненадолго они сошлись…»

Пара, по мнению интернет-пользователей, своим разладом просто решила привлечь внимание, поэтому на такое быстрое примирение отреагировали достаточно агрессивно, посчитав это цирком.