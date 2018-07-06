Без слов: Боня показала личное фото с новым мужчиной

Пара отдыхает вместе на Мальте.

О романе российской телеведущей и французского миллиардера заговорила чуть больше месяца назад, во время Каннского кинофествиаля. Именно тогда Виктория появилась на красной дорожке под руку с 41-летним Пьером Андюраном , и поклонники и журналисты тут же заподозрили роман между ними.

Боня долго томить не стала, и сразу призналась: да, у них все серьезно, пара даже познакомила своих детей. Напомним, что от союза с ирландским миллионером Смерфитом у Бони есть дочка Анджелина. У Пьера дочь примерно такого же возраста от бывшей жены — русской модели Евгении Слюсаренко.

Но фестиваль закончился, и Боню можно было снова видеть в одиночестве — то в Москве, то в Монако… Андюран же гораздо менее публичный человек, и за его передвижениями поклонники пары уследить не могли. Но явно был он не рядом с любимой. И вот, наконец, Боня выложила в Instagram фото с Мальты, куда она прилетела отдыхать вместе с Пьером. «Слова не нужны…» — подписала она.

Виктория приникла к новому мужчине, а тот нежно обнимает ее за талию — видно, что у них все хорошо. Кстати, совсем недавно мы писали, что поклонники, критикуя фотохроники жизни Бони, очень ждут ее совместного селфи с французом. И не ошиблись! За пару часов поклонники буквально завалили Вику пожеланиями счастья и восхищениями по поводу того, как мило и красиво смотрится эта пара. Разумеется, не обошлось и без предположений о Бониной беременности, но думается, с этим влюбленные пока подождут.

А Пьера подписчики (а особенно подписчицы) наконец-то смогли рассмотреть во всей красе. «Он оказывается такой большой мужчина! И Виктория рядом с ним такая девочка-девочка», «Красавчик, без костюма ему гораздо лучше», — стали писать девушки в комментариях. Хотя нашлись и те, кто решил: Алекс Смерфит был намного эффектнее.

Впрочем, главное, что Боня просто светится счастьем. Тем более, у них с Андюраном есть, о чем пообщаться. «Мы говорили о черной материи, черных дырах, квантовой физике. Это был единственный мужчина, который мог со мной поддержать такой разговор», — призналась телеведущая на днях. Боня и квантовая физика — как это возможно? Если вы тоже удивились, то почитайте, что рассказал об этом эксперт — профессор и нумеролог.

А как кажется вам, Андюран подходит Боне, или этот союз будет недолговечным?

Виктория Боня и Алекс Смерфит

Виктория Боня и Пьер Андюран

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