Кемеровские статисты вычислили «возраст разводов»

Кемерово, 6 июля — АиФ-Кузбасс . В Кемеровской области за январь-май 2018 г. вступили в брак 4,7 тыс. пар. Это на 4,4% меньше аналогичного периода прошлого года, сообщает Кемеровостат.

По данным статистики, для 35,5% мужчин и 38% женщин, вступивших в брак, браки были повторными. Чаще всего мужчины и женщины женятся и выходят замуж в период с 20 до 29 лет. В 2017 г по Кузбассу было зарегистрировано 17,7 тыс. браков (на 800 или 4,9% больше, чем в 2016 году).

В то же время в 2017 г. ЗАГСы области зарегистрировали 11,9 тыс. разводов (в 2016 г. — 12,1 тыс.). На 100 образовавшихся пар приходилось 67 распавшихся (в 2016 г. — 72)

Чаще всего кузбассовцы решаются на развод в возрасте от 25 до 39 лет.