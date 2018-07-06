«Сношаются с утра до ночи»: больной раком телеведущий о сексе в онкоцентре

Популярный телеведущий и актер Эдуард Мацаберидзе продолжает делиться с поклонниками подробностями борьбы с раком. На сей раз мужчина в шутливой форме ответил на расспросы о сексе во время лечения.

Свежий пост Эдуард Мацаберидзе опубликовал на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. «Меня тут давеча спросили, как у меня с этим делом во время лечения? Сильно ли хочется?» — начал свой рассказ звезда сериала «Сладкая жизнь» и ведущий программы «Еда, я люблю тебя!».

Далее Мацаберидзе в юмористической форме поведал о безудержных сексуальных подвигах лечащихся в онкоцентре пациентов. «Ничего сильнее в жизни не хотел, чем сейчас секса, ведь в меня заливают около 5-ти литров химии (читай — яд) каждую третью неделю! И 4,5 литра из этой красной жижи, ничто иное, как виагра, водка и ред булл в равных пропорциях! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)» — объявил телеведущий.

По его словам, отделение гематологии представляет собой одну комнату со «100-спальной кроватью», на которой не прекращаются «оргии». А короткий перерыв делается только на обед и сон. «Бывает просыпаюсь, а на мне уже 6 знойных онко львиц, трясут своими капельницами и, грязно выражаясь, хлещут меня по лицу, делая процесс исцеления максимально быстрым и эффективным!» — сообщил пикантные подробности Мацаберидзе.

Актер отметил, что супруга к такому положению дел относится «с пониманием». «Что тут поделать, таков протокол лечения, так лечат во всем мире! Не время сантиментам или ревностям — главное здоровье!» — убежден артист. Вот и сейчас, признался Эдуард, пока он пишет текст, еле сдерживает свой темперамент.

"Все же слышали, что онкобольные только и делают, что сношаются с утра до ночи? Поэтому и выглядят уставшими, да и волосы на самом деле не выпадают, а просто стираются от постоянного трения!" — в завершение высказал революционную мысль Мацаберидзе.

Подписчики оценили юмор актера. «Ты — огонь», «Ты офигенный)))», «Эд, выздоравливайте как можно скорее, вашим близким людям с вами точно повезло!», «Какой ты крутой!🔥 выздоравливай скорее!», «Эд, столько тебе пожеланий)))) но раз вспомнил про жену… хочу ей пожелать психологического здоровья и терпения и мужества. Мысленно обнимаю тебя!» — поддержали больного раком шоумена пользователи Сети.