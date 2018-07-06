«Полная версия Алекса»: поклонники не оценили внешность нового состоятельного бойфренда Виктории Бони

Виктория Боня поделилась с фолловерами романтичным снимком с новым возлюбленным.

38-летняя Виктория Боня не так давно наконец рассекретила нового ухажера. Им стал 40-летний французский миллиардер Пьер Андюран . Из-за работы влюбленные видятся пока не так часто, как им хотелось бы, но на днях пара все же воссоединилась на Мальте.

Виктория выложила в свой микроблог снимок с Пьером, на котором видно, что мужчина довольно упитан. При этом интернет-пользователи сочли его очень похожим на бывшего гражданского супруга модели и телеведущей — Алекса Смерфита.

«Копия вашего бывшего», «Похож на Алекса», «Полная копия Алекса)))», «Вика тоже поправилась», — прокомментировали фото подписчики Бони (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.). Красотка оставила их без внимания. Кстати, сам пост она подписала: «Слова не нужны».

Фото: Instagram