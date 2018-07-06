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Бритни Спирс рассказала, без какой вредной пищи она не сможет прожить
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Бритни Спирс рассказала, без какой вредной пищи она не сможет прожить 

Журнал ОК! 1 час назад
Поклонники Бритни Спирс не перестают восхищаться ее безупречной фигурой. Заслуга идеальных форм певицы — каждодневные тренировки и здоровый образ жизни. Хотя и Бритни иногда позволяет себе расслабиться. В интервью зарубежному изданию артистка призналась: есть одно блюдо в ресторане фаст-фуд, от которого она просто не может отказаться.
Во время работы я всегда ем только полезную пищу: курицу и овощи. Мой желудок очень чувствительный, если я съем стейк, то три дня буду плохо себя чувствовать. Но к бургерам отношусь отлично. Я беру маленькие бургеры в Макдональдсе. Эта еда делает меня счастливой.
Бритни Спирс
Напомним, что сейчас Бритни Спирс встречается с 24-летним танцовщиком Сэмом Асгари. Влюбленные закрутили роман в 2016 году и уже планируют пожениться. В сети ходят слухи, что молодой бойфренд уже сделал артистке предложение. Поводом для разговоров послужило кольцо на ее безымянном пальце.
Брак с Сэмом Асгари, если он произойдет, станет для артистки третьим. Впервые Бритни вышла замуж за Джейсона Александра в 2004-м, в этом же году артистка развелась с супругом и вновь вышла замуж. Ее избранником стал Кевин Федерлайн, с которым она развелась в 2007. Бритни воспитывает двоих сыновей: 12-летнего Шона Престона и 11-летнего Джейдена Джеймса.
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