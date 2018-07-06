Бритни Спирс рассказала, без какой вредной пищи она не сможет прожить

Поклонники Бритни Спирс не перестают восхищаться ее безупречной фигурой. Заслуга идеальных форм певицы — каждодневные тренировки и здоровый образ жизни. Хотя и Бритни иногда позволяет себе расслабиться. В интервью зарубежному изданию артистка призналась: есть одно блюдо в ресторане фаст-фуд, от которого она просто не может отказаться.

Во время работы я всегда ем только полезную пищу: курицу и овощи. Мой желудок очень чувствительный, если я съем стейк, то три дня буду плохо себя чувствовать. Но к бургерам отношусь отлично. Я беру маленькие бургеры в Макдональдсе . Эта еда делает меня счастливой.

Бритни Спирс

Напомним, что сейчас Бритни Спирс встречается с 24-летним танцовщиком Сэмом Асгари. Влюбленные закрутили роман в 2016 году и уже планируют пожениться. В сети ходят слухи, что молодой бойфренд уже сделал артистке предложение. Поводом для разговоров послужило кольцо на ее безымянном пальце.