Махачкалинский ЗАГС зарегистрировал брак самой пожилой пары 

Махачкалинский ЗАГС зарегистрировал брак самой пожилой парыЗАГС Махачкалы зарегистрировал брак самой пожилой пары, молодоженам по 75 лет.
Самой молодой же паре, зарегистрировавшей свой брак с начала текущего года, едва исполнилось 18 лет. За это время ЗАГС республики зарегистрировал 1500 пар, большинство из которых вступали в брак впервые.
Сотрудники ЗАГСА отметили рост браков с гражданами других государств: азербайджанцами, армянами, грузинами, молдаванами, марокканцами, турками и египтянами. Иностранец зачастую — жених.
К сожалению, с начала 2018 года на развод подали почти 500 пар. Основная причина разрыва — материальные проблемы, безработица и отсутствие собственного жилья.