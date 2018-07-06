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Махачкалинский ЗАГС зарегистрировал брак самой пожилой пары
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Махачкалинский ЗАГС зарегистрировал брак самой пожилой пары 

Mirmol.ru 1 час назад
Фото: Mirmol.ru
Махачкалинский ЗАГС зарегистрировал брак самой пожилой парыЗАГС Махачкалы зарегистрировал брак самой пожилой пары, молодоженам по 75 лет.
Самой молодой же паре, зарегистрировавшей свой брак с начала текущего года, едва исполнилось 18 лет. За это время ЗАГС республики зарегистрировал 1500 пар, большинство из которых вступали в брак впервые.
Сотрудники ЗАГСА отметили рост браков с гражданами других государств: азербайджанцами, армянами, грузинами, молдаванами, марокканцами, турками и египтянами. Иностранец зачастую — жених.
К сожалению, с начала 2018 года на развод подали почти 500 пар. Основная причина разрыва — материальные проблемы, безработица и отсутствие собственного жилья.
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