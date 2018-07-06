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10 основных причин для развода по мнению женщин
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10 основных причин для развода по мнению женщин 

МедикФорум 1 час назад
Фото: МедикФорум
Психологи назвали 10 основных причин, по которым женщины разводятся со своими мужьями. Любопытно, что супружеская измена вовсе не на первом месте. Социологи из Великобритании опросили более 43 000 женщин с целью узнать, какие причины чаще всего толкают представительниц прекрасного пола на решение о разводе. Ранее исследователи выяснили, что развод является для женщины гораздо более значительным в эмоциональном плане событием, чем для мужчины. Другими словами, женщины гораздо более обдуманно подходят к решению о прекращении семейной жизни. Опрос показал, что супружеская неверность занимает второе место в рейтинге из 10 основных причин, а на первом, как ни странно, разные цели в жизни. На третьей строчке рейтинга — бесконечные споры между супругами, которые могут сделать семейную жизнь адской. Нехватка секса в жизни занимает четвертую строчку и играет большую роль в решении женщины пройти через развод. На пятом месте — психическое нездоровье мужа, то есть определенные проблемы с его психикой, которые делают невозможным совместное проживание. Только на шестом месте оказалось неподобающее поведение мужа, то есть такие поступки, которые кажутся супруге странными. Речь не идет о физическом или эмоциональном насилии, которое занимает восьмую строчку, а о странных поступках вроде траты всех семейных накоплений на мотоцикл. На седьмой расположилась скука, так как именно отсутствие всяческих эмоций и интереса к совместной жизни тоже может стать причиной развода. Девятую строчку в этом списке занимают разного рода проблемы с домашним хозяйством. Например, ситуация, при которой мужчина нипочём не желает заниматься никакими делами в доме, и всё тянет на себе женщина. Со временем ей это просто надоедает. И лишь десятое место занимают проблемы с деньгами, хотя многие мужчины думают, что женам от них нужно, прежде всего, материальное обеспечение. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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