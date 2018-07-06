Почему женщины уходят от мужей

Психологи назвали 10 основных причин, по которым женщины разводятся со своими мужьями. Любопытно, что супружеская измена вовсе не на первом месте.
Социологи из Великобритании опросили более 43 000 женщин с целью узнать, какие причины чаще всего толкают представительниц прекрасного пола на решение о разводе.
Ранее исследователи выяснили, что развод является для женщины гораздо более значительным в эмоциональном плане событием, чем для мужчины.
Другими словами, женщины гораздо более обдуманно подходят к решению о прекращении семейной жизни.
Опрос показал, что супружеская неверность занимает второе место в рейтинге из 10 основных причин, а на первом, как ни странно, разные цели в жизни.
На третьей строчке рейтинга — бесконечные споры между супругами, которые могут сделать семейную жизнь адской.
Нехватка секса в жизни занимает четвертую строчку и играет большую роль в решении женщины пройти через развод. На пятом месте — психическое нездоровье мужа, то есть определенные проблемы с его психикой, которые делают невозможным совместное проживание. Только на шестом месте оказалось неподобающее поведение мужа, то есть такие поступки, которые кажутся супруге странными.
Речь не идет о физическом или эмоциональном насилии, которое занимает восьмую строчку, а о странных поступках вроде траты всех семейных накоплений на мотоцикл.
На седьмой расположилась скука, так как именно отсутствие всяческих эмоций и интереса к совместной жизни тоже может стать причиной развода.
Девятую строчку в этом списке занимают разного рода проблемы с домашним хозяйством. Например, ситуация, при которой мужчина нипочём не желает заниматься никакими делами в доме, и всё тянет на себе женщина. Со временем ей это просто надоедает.
И лишь десятое место занимают проблемы с деньгами, хотя многие мужчины думают, что женам от них нужно, прежде всего, материальное обеспечение.