В Саратове состоялась «футбольная» свадьба

Сегодня во Дворце бракосочетаний состоялась необычная церемония регистрация брака. Свой союз скрепили игрок футбольного клуба «Сокол-Саратов» Дмитрий Котюх и его избранница Алина. Свою свадьбу молодые решили приурочить к проходящему в эти дни Чемпионату мира по футболу-2018, поэтому обошлись без традиционных костюмов жениха и невесты. Алина пришла во Дворец бракосочетаний в шортах и футболке. Друзья и родственники молодоженов также были одеты по-спортивному — в майках и джинсах. Их сопровождала толпа футбольных болельщиков. Главным атрибутом свадебной церемонии стал футбольный мяч с автографами игроком клуба «Сокол». По завершении свадебной церемонии новобрачные также оставили на спортивном инвентаре свои подписи.

Как призналась сама Алина, идея провести торжество именно в популярном сегодня футбольном стиле родилась у нее сразу. Родные не стали отговаривать девушку, потому что сами являются заядлыми футбольными фанатами.

Правда, сегодня вечером свадебная церемония состоится во второй раз. Молодожены и гости торжества предстанут уже в традиционных свадебных нарядах.