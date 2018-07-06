В Подмосковье в День семьи наградят пары, прожившие в браке 25 лет

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости . Почти 70 семейных пар Подмосковья, которые прожили в браке более 25 лет, будут награждены медалью «За любовь и верность» 8 июля в День семьи, любви и верности, сообщила пресс-служба правительства Московской области

"В этом году 68 семейных пар Подмосковья, проживших в браке 25 и более лет, будут награждены медалью «За любовь и верность», — говорится в сообщении.

Областной праздник пройдет на территории Храма Преображения Господня в городе Люберцы. Участников и гостей мероприятия ожидает концертная программа, уточнили в пресс-службе.

Всего в этот день в Подмосковье более 1,2 тысяч пар планируют зарегистрировать брак. В органах ЗАГС Московской области также пройдут чествования молодоженов, добавили в пресс-службе.