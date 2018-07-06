Ещё
В Подмосковье в День семьи наградят пары, прожившие в браке 25 лет
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Подмосковье в День семьи наградят пары, прожившие в браке 25 лет 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Почти 70 семейных пар Подмосковья, которые прожили в браке более 25 лет, будут награждены медалью «За любовь и верность» 8 июля в День семьи, любви и верности, сообщила пресс-служба правительства Московской области.
"В этом году 68 семейных пар Подмосковья, проживших в браке 25 и более лет, будут награждены медалью «За любовь и верность», — говорится в сообщении.
Областной праздник пройдет на территории Храма Преображения Господня в городе Люберцы. Участников и гостей мероприятия ожидает концертная программа, уточнили в пресс-службе.
Всего в этот день в Подмосковье более 1,2 тысяч пар планируют зарегистрировать брак. В органах ЗАГС Московской области также пройдут чествования молодоженов, добавили в пресс-службе.
Последние новости
Кот Скрипалей мстит Британии. Готический фельетон В России произошел "гражданский" переворот: есть первые жертвы "Ждите, пока умрет". Скорая отказалась везти ветерана в больницу
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезды, которым пластические хирурги сломали жизнь14
«Живу с этим чудовищем уже 12 лет»6
В 45 ягодка опять: Королева надела микрошорты55
Вопросы про секс, которые вы стесняетесь задать5
Самые опасные ошибки в питании «все включено»5
Видео
06:10
Как живется дочке геев-миллионеров
Дети
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды Шоу-бизнес
05:14
Российские звезды до и после пластики
Звёзды
10:07
Невероятные факты о теле человека
Здоровье
08:22
Какие книги вызывают психические расстройства
Психология
06:01
Шокирующие методы воспитания в Спарте
Дети
00:35
Боня честно рассказала, чем покорила миллиардера
Звёзды Другое
00:27
В 45 ягодка опять: Королева надела микрошорты
Звёзды
06:01
Шокирующие подробности детских конкурсов красоты
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение