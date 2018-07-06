Алфавит женского оргазма: точка G и не только

Вы знали, что алфавит вагинальных оргазмов не ограничен одной буквой G? Сексотерапевт, секс-коуч, член Российской ассоциации сексологов, ведущий тренингов intimi.shop Алла Деларье расскажет и про другие буквы.

Точка А

Точка А, строго говоря, не точка, а достаточно большая эрогенная зона в непосредственной близости от шейки матки.

Вагина, при всей своей прямолинейности, устроена довольно хитро: у входа и в нижней трети сосредоточено много нервных окончаний (в том числе — и легендарная «точка G») — поэтому женское удовольствие в сексе практически не зависит от длины мужского члена. На основном протяжении вагина малочувствительна — поэтому большинство из нас в состоянии пережить роды.

А вот в самой верхней части, там, где начинается шейка матки, нервных окончаний опять очень много — потому для многих девушек размер имеет-таки значение.

Эта гиперчувствительная зона была обнаружена в конце ХХ века малазийским сексологом Чуа Чи Анн. Исследуя причины сухости влагалища, он обнаружил, что стимуляция верхнего свода вагины, у самой шейки матки приводит к быстрому выделению смазки и многократно усиливает возбуждение женщины. Он назвал эту высокочувствительную область зоной AFE (anterior fornix erotic zone — эротическая зона переднего свода). Позже в популярной литературе название упростили до «точки А».

Для самостоятельных поисков А-зоны удобнее всего использовать прямой вибратор, для работы в паре попробуйте выбирать позы, «укорачивающие» вагину: на корточках или прижав колени к груди.

Точка G

Кто ж не знает про точку G! А никто не знает. Все исследования на эту тему, проводимые когда-либо и где-либо, базировались исключительно на опросах: по девичьим описаниям, счастье находится где-то совсем близко — на глубине двух фаланг пальца от входа в вагину.

Сейчас скажу страшное: инструментальными методами на этой глубине и в ближайших окрестностях ни одному гинекологу или даже патанатому ничего обнаружить не удалось. Хотя, конечно, если поддаться рекламе и сделать «операцию по увеличению точки G», то что-нибудь в конце концов нащупается. Но не факт, что сработает.

По одной из существующих версий, «точка G» — это глубинная часть клитора, к которой у некоторых женщин можно подобраться через влагалище. Таким образом, оргазм, добытый при стимуляции точки G, на самом деле не вагинальный, а клиторальный. Тем не менее, на свете довольно много женщин, способных получить оргазм при стимуляции нижней передней части вагины. У нас есть специальный тренинг для мужчин, посвященный именно точке G — так вот там основной акцент делается не на карту поисков, а на методы стимуляции. Если женщину правильно ласкать, нужная точка сама найдется, сама сработает.

Секс-индустрия предлагает специальные вибраторы с загнутым кончиком — на них так и пишут «для стимуляции точки G». Но если к моменту начала поисков вы недостаточно возбуждены и не смогли подобрать самый приятный для себя режим вибрации, то загнутый кончик погоды не сделает.

Точка К

Не все то лучшее, что есть в вагине, сосредосточено на ее передней стенке. Точка К, например, — на задней. Приблизительно напротив гипотетичской точки G.

Очень многие девушки любят секс в миссионерской позиции — так, чтобы мужчина опирался на руки и смотрел в глаза. Большинство убеждены при этом, что наслаждаются чисто визуальным образом — вот этим самым «смотрел в глаза». На самом же деле при таком соединении под углом, мужчина способен интенсивно стимулировать заднюю стенку влагалища и волшебную точку К на ней. Это средоточие нервных окончаний активировано не у многих, но уж у кого да, тем оргазм гарантирован!

При вагинальном сексе, чтобы обласкать точку К, мужчина должен обладать мощной эрекцией и двигаться слегка волнообразно — чтобы головка пениса сначала упиралась в заднюю стенку вагины, а потом проскальзывала вперед. Зато при анальном искомую точку удается активировать почти в 100% случаев. И именно из-за нее девушки любят анальный секс.

Для самостоятельных поисков можно использовать вибратор для точки G, но повернув его загнутым кончиком в сторону задней стенки.

Точка U

Про нее вы уже все знаете, если читали статью про сквирт. Точка расположена снаружи — между вагиной и уретрой.

Именно стимуляция точки U одновременно с точкой G дает женщине сильнейшее возбуждение и приводит к струйному оргазму. Но неправильное прикосновение к ней может быть неприятным и даже болезненным, а раздражение уретры в процессе поисков и стимуляции точки U (там очень короткие дистанции) запросто приведет к циститу. Поэтому, конечно, ужасно несправедливо, что женщины ходят на секс-тренинги и читают умные статьи на умных сайтах, а мужчинам позволяется вести поиски вслепую и изображать из себя первопроходцев.