Любви все возрасты покорны: за 2017 год в Вологодской области женились около 200 пенсионеров

Как отмечают специалисты Вологдастата, жители области стали чаще оформлять браки. Так, за последние 6 лет исследователи отметили положительную динамику только в минувшем году. Количество свадеб повысилось на 7,2%. Также подчеркивается, что среди молодоженов впервые вышли замуж 68% невест, женились 71% женихов. Остальные жители уже ранее связывали себя узами брака. Кроме того, специалисты Вологдастата выяснили предпочтительный возраст для вологжан. Большинство мужчин оформляют брак в 25-34 года, а женщин — 20-29 лет. Но есть и необычные браки. К примеру, за 2017 год среди несовершеннолетних, которые поставили штамп в паспорте, оказалось 36 девушек и 3 юноши. Между тем, и пенсионеры не отстают от молодежи. Люди в возрасте от 60 лет тоже желают связать себя узами брака. Среди них 132 невесты и 180 женихов. Из них 11 женщин и 24 мужчины оформляли брак впервые. Однако в Вологодской области есть и печальная статистика разводов. Согласно ей, в минувшем годуофициально расторгли брак 4700 пар. Этот показатель стал на 1,3% больше, чем в 2016 году. Специалисты отмечают, что зачастую распадаются семьи, которые жили более 5 лет. У большинства разведенных не было детей (73%). Но есть и те, которые уже имели одного или нескольких детей (18% и 9%, соответственно). По данным исследователей, в 2017 году на 1000 свадеб пришлось 609 официальных расставаний.

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