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Мы давно не видели их вместе! Леонардо ДиКаприо со своей девушкой в Малибу
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Мы давно не видели их вместе! Леонардо ДиКаприо со своей девушкой в Малибу 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
Об отношениях Лео (43) и Камилы (21) стало известно в конце прошлого года, но официально роман подтвердился в марте: ДиКаприо сфотографировали, когда он выходил из дома модели.
Но фанаты уже давно не видели их вместе — последний раз Леонардо и Камила появлялись на людях в мае!
И, видимо, в честь Дня Независимости — главного американского праздника, который отмечался 4 июля, — они решили порадовать поклонников: пару заметили на волейбольной вечеринке в Малибу.
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Правда, ДиКаприо проводил время в основном в окружении друзей, а не своей девушки. Надеемся, что между ними все по-прежнему хорошо!
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/my-davno-ne-videli-ih-vmeste-leonardo-dikaprio-so-svoej-devushkoj-v-malibu/
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