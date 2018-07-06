Мы давно не видели их вместе! Леонардо ДиКаприо со своей девушкой в Малибу

Об отношениях Лео (43) и Камилы (21) стало известно в конце прошлого года, но официально роман подтвердился в марте: ДиКаприо сфотографировали, когда он выходил из дома модели.

Но фанаты уже давно не видели их вместе — последний раз Леонардо и Камила появлялись на людях в мае!

И, видимо, в честь Дня Независимости — главного американского праздника, который отмечался 4 июля, — они решили порадовать поклонников: пару заметили на волейбольной вечеринке в Малибу.

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Правда, ДиКаприо проводил время в основном в окружении друзей, а не своей девушки. Надеемся, что между ними все по-прежнему хорошо!

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