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Почему Селена Гомес не считает Хейли Болдуин своей конкуренткой
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Почему Селена Гомес не считает Хейли Болдуин своей конкуренткой 

Журнал ОК! 1 час назад
Еще недавно в сети ходили слухи о том, что Селена Гомес сильно переживает по поводу нового романа ее экс-бойфренда Джастина Бибера, однако сегодня выяснилось обратное. Инсайдер, приближенный к певице, заявил, что она не видит в Хейли Болдуин конкурентку. Более того, Селене абсолютно безразлично, с кем теперь Джастин.
Селена не относится к любви как к игре или соревнованию. Как бы не старался Джастин привлечь ее внимание — все бесполезно. Селена хочет спокойно провести это лето и поправить здоровье. Может тогда все встанет на свои места.
Джастин Бибер и Хейли Болдуин
Напомним, что вот уже несколько месяцев бывший возлюбленный Селены Гомес — Джастин Бибер встречается с моделью Хейли Болдуин. Парочка не скрывает чувств и частенько появляется на публике. Папарацци не раз подлавливали влюбленных за поцелуями.
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