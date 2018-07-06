Как распознать токсичного человека в самом начале отношений

Он плохо отзывается о своей бывшей

Вы знакомы всего неделю, а он уже рассказала вам о том, каким чудовищем была его предыдущая девушка (а может, и жена, что еще круче). В том, что они расстались, нет ни капли его вины — он вообще белый и пушистый. А вот она та еще зараза! Говорить о бывших на первом свидании — вообще дурной тон. Поливать их отборной грязью и вовсе недопустимо. Не спешите жалеть мужчину напротив: скорее всего, настоящее чудовище в этой ситуации — это он, а не та, чье место вы подумываете занять.

Он строит из себя жертву

Заразой была не только бывшая. Его вообще все обижают: мама не любит, лучший друг не понимает, начальника вообще убить мало. И да, ему постоянно не везет: наверное, карма такая, ничего не поделаешь… На самом деле, это не карма, а желание изображать из себя жертву и ничего не решать. А зачем вам мужчина, который ничего не хочет решать?

Он не задает вам вопросов

Ему не интересно, чем вы занимаетесь на работе и как проводите выходные. Он не спрашивает ни о вашей семье, ни о друзьях, ни о предпочтениях в еде. Вы чувствуете себя следователем на допросе: только и знаете, что задаете вопросы. Он, вроде, отвечает, но вами не интересуется.

Он врет

Например, во время вашего свидания ему позвонил друг/коллега/сестра, а он взял и соврал о том, где он и с кем. Если он врет им, то почему бы ему не врать вам?

Он грубит

Нахамил официанту? Был невежлив с таксистом? Бегите. Человек, который все время пытается унизить людей, стоящих, по его мнению, ниже по социальной лестнице, не заслуживает уважения. Да и вообще: к чему все эти публичные сцены? Мы не в театре.

Он не терпит отказа

Например, после свидания он позвал вас к себе, но вы не уверены в том, что нужно ехать. Он начинает давить, а если вы говорите «нет», устраивает скандал или истерику. Такой человек может быть потенциально опасен, поэтому уходите и никогда не возвращайтесь. Нам таких не надо.

Вы чувствуете, что что-то не так Вот бывает такое: общаешься с человеком и чуешь подвох. Не спешите игнорировать свою интуицию и убеждать себя в то, что все в порядке. Иногда «шестое чувство» подсказывает важные вещи. И вообще: если в чем-то сомневаетесь, значит ответ «нет».