Ревнивая грузинка не дает мужу танцевать на свадьбе с другими — смешное видео

В сети набирает популярность ролик, снятый на одной из грузинских свадеб, где ревнивая жена не дает мужу отойти от себя ни на шаг Видео начинается с того, как мужчина танцует вместе с девушкой в розовой одежде. Вдруг сразу же из-за ее спины появляется жена молодого человека в зеленом платье и буквально встает между танцующими.

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Она настолько не хочет отпускать своего спутника, что повторяет каждый его шаг и следит за его взглядом. В какой-то момент она даже легонько бьет его по лицу и жестом показывает смотреть на нее.

Женщина в розовом замечает ревность жены и не может сдержать смех. Поймав удобный момент, когда кто-то роняет цветок, а мужчина поднимает его, она приближается к нему. Как только они начинают танцевать, жена грубо отталкивает мужа назад и буквально повисает у него на шее, чтобы он не мог свободно двигаться.

В конце концов девушка в розовом не сдерживает улыбку и покидает танцующих супругов.

Пользователи сети удивляются, как можно быть такой ревнивой и не давать танцевать своему спутнику на празднике.

"Я так не поступлю, даже если Моника Беллуччи кинется моему мужу на шею", — пишет Maia Gelashvili.

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"Меня удивляет, что жена не предъявляет претензии той девушке. Многие на ее месте набросились бы на нее. Эти кадры о многом говорят", — заступается за главную героиню ролика Nata Natalia.

Видео набрало уже более 25 тысяч просмотров и сотни репостов.