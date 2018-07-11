Личная история: «Я живу с двумя мужьями»

Еще совсем недавно мы были обычной семьей. Жили втроем: я, муж и дочь-малышка. Мы с супругом работали в разное время: он был занят до 10 вечера, а уже была свободна в пять, бывало даже в три. Плюс ему приходилось частенько отлучаться в краткосрочные командировки. Видимо такое положение создавало некую неудовлетворенность, дефицит внимания и мелкие бытовые неудобства.

По работе я сталкивалась с молодым парнем, он был наш знакомый. Приятный, обходительный, спортсмен. Он несколько моложе меня и мужа. Мы часто разговаривали, уходя вместе с работы. И вот как-то меня осенило, что я ему нравлюсь. Он предложил ходить со мной в детский сад за ребенком. Мне было не скучно, он провожал до самого дома, так что его присутствие было очень удобно. Тогда я еще училась заочно в институте и он начал помогать мне по учебе.

Однажды мы шли к нему делать курсовую, дурачились, и тут я оступилась — высокие каблуки не простили такой выходки: ногу очень больно подвернула. Доковыляла с его помощью. Уселась на диван. Он тут же кинулся к холодильнику, наковырял льда в пакетик, приложил и заботливо уселся рядом, обтирая мне сустав мокрым полотенцем. Он нежно касался моей ноги. Вдруг я ощущаю, как он начинает поднимать свои руки от щиколоток и выше. Мы начинаем целоваться, а дальше желание нас сносит и все свершается. Тут меня понесло: встречи, прогулки.

Приезжаю однажды домой, а муж уже с работы вернулся и дочку из сада забрал. Сидит, молчит, долго смотрит. Говорит: "Ты головой думаешь, когда что-то делаешь? Еду в троллейбусе и вижу, как вы в сквере зажимаетесь. И это там, где все наши знакомые ходят".

Я, понятно, в шоке. Мелькает мысль, что сейчас меня побьет. Но он, вздыхая, говорит: "Ходить будете или к нему домой или к нам. Нечего на виду у всех чудить". Я его еще успокоить хотела, попросила не переживать. Весна, мол, все пройдет. Однако время шло, а чувства только разгорались. Даже начала размышлять, а сможет ли мой новый мужчина принять дочь как свою? В общем, сложно стало. И вот муж однажды говорит: "Приводи в пятницу своего". Я подумала и решила, нужно как-то разбираться в ситуации, а тут вроде и повод.

В пятницу пришла пораньше, забрала детку, наготовила еды. Пришел мой молодой, принес шампанское. Пока мужчины говорили, я малышку спать уложила. Прихожу, а они уже сидят, вроде поговорили — беседа, похоже, была нейтральная. Выпили шампанское вместе, телевизор посмотрели, тут муж вышел куда-то. А я расслабилась и бокальчик игристого меня успокоил. Мой подсел, провел рукой по плечам. Начала его обнимать, и тут наблюдаю, как зашел муж, стоит и смотрит на меня, а я остановиться не могу и из объятий своего не выпускаю. Мгновение спустя поняла, что меня обнимают уже с двух сторон.

… Утром лежу между двумя мужиками и понять не могу: что теперь? А мужики как ни в чем не бывало чай пьют, обсуждают что-то. А я тихая, как мышь, только с ребенком иду гулять. Дальше стал мой дружок иногда оставаться у нас на ночь.

Через некоторое время он пригласил всю нашу семью на юбилей своего отца. Мы приехали. Они с матерью все выспрашивали про наши дела на работе, какие планы на жизнь вообще, девчушку нашу приняли как свою внучку. Так и отдохнули. Дело к ночи близилось, такси вызвали и поехали всей нашей семьей домой. Дочку спать уложила, ушла в спальню. А наутро снова проснулась от объятий четырех рук.

Спустя несколько дней замечаю, что в шкафу появились незнакомые вещи, а муж все свое с двух полок вместил на одну. Вечером он вместе с моим молодым вернулись. И тут сразу прояснилось в моей голове, что за разговоры велись на юбилее. Это же были смотрины! К нам приглядывались и одобрили. Так вот у меня появился второй мужик в доме.

Потом мы переехали в другой город. Уже все вместе. Оказалось, что оба мужчины между собой легко сошлись. Я забеременела, родился у нас сын и было видно, что гены младшего победили. Затем судьба подарила нам дочь — старший муж проглядывает в милом личике.