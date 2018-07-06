Джастин Бибер готов жениться!

Почти месяц назад Джастин Бибер Хейли Болдуин объявили, что они вновь встречаются. Однако, многие не верили, что молодые люди действительно испытывают друг к другу сильные чувства, но, факты говорят сами за себя.

Дело в том, что после воссоединения, Джастин и Хейли практически не расстаются, они всё время вместе и всегда выглядят очень счастливыми. Так, например, недавно они решили вдвоём отправиться в Хэмптонс. Там возлюбленные не скрывали своих чувству, ставя в неловкое положение других а посетителей пляжа. Они ходили по берегу — то в обнимку, то взявшись за руку, то целуясь.

Известно, что Джастин вскоре намерен сделать предложение своей возлюбленной. Друг музыканта отмечает, что Бибер хочет наконец стать семейным человеком и создать семью. Однако, что ответит Хейли — неизвестно. Нам остаётся только ждать дальнейших новостей от влюблённой парочки.