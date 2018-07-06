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«Похож на бывшего мужа»: фолловеры Виктории Бони активно обсуждают ее нового возлюбленного-олигарха
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«Похож на бывшего мужа»: фолловеры Виктории Бони активно обсуждают ее нового возлюбленного-олигарха 

WMJ.ru 57 минут назад
Фото: WMJ.ru
38-летняя Виктория Боня поделилась нежным снимком с возлюбленным миллионером Пьером Андюраном.
После разрыва с Александром Смерфитом Виктория Боня не часто распространяется по поводу своей личной жизни. Лишь недавно, на Каннском фестивале звезда осмелилась показать нового возлюбленного французского миллионера Пьера Андюрана.
Но видимо роман красотки и олигарха начинает принимать серьёзный оборот. Несколько часов назад Виктория опубликовала нежное фото с Пьером и неоднозначно подписала:
Поклонники сразу же обратили внимание на романтичный кадр и начали обсуждать нового возлюбленного Бони: «Такая красивая пара! На Пьера посмотреть приятно, такой статный настоящий мужчина», «Похож на бывшего мужа», «В паре на фото всегда видно кто инициатор отношений..вот это захват», «Меруан круче смотрелся бы…», «Красавец мужчина! Виктория умничка».
А как тебе выбор Виктории?
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Фото:Instagram
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