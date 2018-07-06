Помолвлены? У Дженнифер Лопес кольцо на том самом пальце!

Дженнифер Лопес (48) и Алекс Родригес (42) встречаются чуть больше года, но нам с самого начала было понятно — у них все серьезно. А после их совместного интервью Vanity Fair мы окончательно убедились, что они — идеальная пара!

И вот, вчера Лопес выложила в Instagram фото с их совместного отдыха.

https://www.instagram.com/p/Bk21WksFZ8Z/?taken-by=jlo И на безымянном пальце левой руки у Дженнифер красуется кольцо! И хотя источники, близкие к паре, утверждают, что они пока не собираются к алтарю, фанаты все равно атакуют Ло в комментариях к посту: «Это обручальное кольцо?», «Ты помолвлена!», «Надеюсь, что это то самое кольцо», — пишут они.

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/pomolvleny-u-dzhennifer-lopes-koltso-na-tom-samom-paltse/